MALTRETIRALI SU NAS I PROSIPALI PRLJAVU VODU KAKO BISMO ČISTILI! Šok ispovest radnice Adaktarovih: Evo kako su nas MOBINGOVALI

Šta se krije iza vrata glamurozne vile na Dedinju u kojoj živi porodica Adaktar, kako su se tako brzo obogatili i stvorili milione, zašto su promenili imena - pitanja su na koja će mnogi dobiti odgovor u istoimenom rijalitiju koji će se baviti životom ove skandalozne porodice, o kojoj se već duže vreme priča.

foto: Printscreen/Instagram

Bogatstvo Adaktara se navodno zasniva na nekoliko uspešnih biznisa. Sve je počelo kada su 2017. godine otvorili kozmetički salon koji se bavi ulepšavanjem žena, a prvenstveno njihovih obrva.

Ipak, da nije zlato sve što sija, svedoči nam jedna od bivših zaposlenih u ovom salonu S., koja nam je ispričala da su ona i mnoge njene koleginice od Adaktarovih trpele torturu na poslu i da oni uopšte nisu fini kao što se predstavljaju u javnosti.

- Imam potrebu da ispričam kakvi su Adaktarovi zaista na poslu. Ja sam lično sa njima preživela agoniju, a još gore stvari o njima mogu da vam ispričaju i druge moje koleginice, koje su od njih pobegle glavom bez obzira. Mobingovali su nas najstrašnije. To što je Adam pričao da je strog, to je najmanje važno. Oni su svi toliko bahati i nehumani da ne postoje reči kojima bih mogla to da vam opišem. Mi smo svi pod stresom išli na posao. Najmanje deset devojaka je dalo otkaz u salonu posle samo nekoliko dana na poslu - započela je priču S., bivša radnica, koja nam je otkrila šta su joj sve Adam i Alis i ostali članovi porodice radili tokom radnog vremena:

foto: Printscreen/Instagram

- Redovno su prosipali prljavu vodu, pa su nas terali da čistimo. Stajali su pored nas dok smo čistile, smejali su nam se i vređali nas da nismo za bolje nego da čistimo podove kad već ne umemo da radimo obrve tako dobro kao oni. Pored prosipanja vode, stalno su bacali na pod i razne papire, pa su nas terali sve da slažemo, ako bismo nešto pogrešile, opet bi bacali dok sve ne bude onako kako su zamislili. I to nije bio samo neko od njih, nego bukvalno svi. Pitam se da li će i to da pokažu u rijalitiju? Oni su dno dna. Koliko daleko idu u svom ludilu vidi se po tome što su jednom iz salona Anđela i Adam otišli u Knez Mihailovu da šetaju obučeni kao kraljevi kako bi mahali ljudima, koji su ih šokirano gledali - završila je ogorčena radnica, čiji je identitet poznat redakciji.

Podsetimo, u jednom od intervjua Adam je otkrio kakav odnos ima sa zaposlenima u svom salonu i da li je strog prema njima.

1 / 7 Foto: Moshi Creative

- Imam oko 50 zaposlenih. Šta znači biti strog? Ja nemam specijalne zahteve, ali mora da se zna, dok svako zna svoje mesto, funkcionišemo vanserijski. Na mom rođendanu moja menadžerka i ja se nismo odvajali od mikrofona. Hoću da kažem da ima i vrlo prisnih i profesionalnih momenata, ali, generalno, mora da bude sve kako sam ja zamislio. Znaju se te granice, poštovanje svog mesta je uvek na duge staze - istakao je Adam.

Kurir.rs/A.Panić

Bonus video:

00:53 HOĆU DA RAŠIRIM NOGE KAO NATAŠA BEKVALAC, DA SE ISTAKNE DUBINA! Jovana Jeremić u minjaku pokazala kako se ŠIRI, SVE PRŠTI!