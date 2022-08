TAJNA DRUŽENJA ACE LUKASA I MIROSLAVA ILIĆA! Jedan BRAK umalo da propadne, sve se vrtelo oko ove ŽENE!

Priču Milomira Marića da su se roditelji Ace Lukasa pre mnogo godina umalo razveli zbog Miroslava Ilića, potvrdio je i razjasnio i sam pevač, interesantnom, živopsinom pričom.

Lukas je objasnio šta se izdešavalo kada je tek upoznao kolegu Ilića.

foto: Nenad Kostić

- I, kada sam prvi put upoznao Miroslava Ilića, moja majka mi je bila u glavi. Sećam da se da je on bio ogromna zvezda kada sam ja išao u školu. Moja majka je išla na njegove koncerte. On je tada punio Dom Sindikata svaki dan zaredom, mesec dana. Šalio sam se sa majkom i govorio joj: "Zašto ne uđeš na onaj koncert od pet sati, pa se na kraju sakriješ iza stolice i ostaneš na drugom koncertu od osam sati a da ne plaćaš dve karte?" Ma ona je toliko obožavala Miroslava da sam ja kod mog oca primetio animozitet prema njemu - rekao je Aca pa nastavio:

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

- On nije mogao da podnese toliku ljubav svoje supruge prema nekom pevaču. I, kada sam ušao u ovaj svet estrade i upoznao Miroslava, sećam se, on je pravio koncert, sedeli smo u nekoj emisiji a ja sam ga zamolio da okrenem majku telefonom kako bi je on pitao da li želi karte. On pristane. Moja majka se umalo šlogirala. Da kucnem u drvo, preživela je. Ništa u njenom životu pre i posle nije moglo da se poredi sa tim pozivom.

- Posle me je zvala i rekla: "Sine, šta si mi to napravio?" A ja kažem: "Pa šta sam ti napravio." A ona će na to: "Pa mogla sam da umrem!" - govorio je Lukas za "Svet".

foto: Nemanja Nikolić

- Miroslav joj je tada stvarno dao karte i oni su se posle upoznali. Majka nije mogla da veruje šta joj se desilo - krajnje je iskreno ispričao Lukas svojevremno.

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

00:36 Lukas iznenadio Cecu cvetom