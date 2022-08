ON ĆE BITI NOVI ČLAN ŽIRIJA ZVEZDA GRANDA? Pevač za kojim su žene GUBILE GLAVU razvezao jezik: Cenim te ljude privatno i poslovno!

Pevač Bojan Marović priznao je da bi voleo da se oproba u poznatom muzičkom takmičenju.

Bojan smatra da bi se u "Zvezdama Granda" odlično snašao, barem kao gostujući član.

- Mislim da bih osvežio priču. Pored toga što sam pop muzičar sa kilometrima u stopalima, ja sam i violončelista. Inače nisam strog, ali sam pravičan i takav sam u životu, ali i u poslu - kaže Bojan i otkriva kako bi se ophodio prema mladim nadama koje svoje karijere grade učešćem u muzičkim nadmetanjima.

foto: Damir Dervišagić

- Muzika je za mene sveta stvar i svako ko je posvećen i predan njoj, pa makar i taj talenat nadoknadio velikim radom, kod mene ima plus. Ne treba nikada takve ljude potcenjivati, jer se takvi ljudi uvek oslanjanju na svoj istinski osećaj predanosti, onako kako srce kaže. Međutim, muzika traži celo telo, sve za sebe i srce i dušu. Ako nije tako, onda se ne treba baviti ovim poslom i treba pustiti druge koji veruju u to - ističe Marović.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Mislim da su to "Zvezde Granda", tu sede ljudi koje cenim i privatno i poslovno. Sa druge strane, volim da razmenjujem mišljenja sa kolegama sa kojim imam o čemu da razgovaram. Takođe, dobro je kad imate različite stavove i kad ih razmenjujete, jer na taj način učite jedni od drugih. Na Muzičkoj Akademiji smo često vodili polemike na različite teme, u kojima moraš brzo da odgovoriš i reaguješ. Zato smatram da to može da bude jako zanimljivo, jer sve je to kao neko putovanje - smatra Bojan i dodaje da je žiriranje u dečijem i odraslom takmičenju potpuno drugačije.

foto: Printscreen Grand Magazin

- Klinci su u svakom slučaju suvi talenat sa kojim mora da se radi oprezno. Ne smete da ih povredite ni u jednom trenutku, već da ih nagradite, čak i kada nisu toliko dobri, jer oni obično tada stvore želju da rade i trude se. Recimo, dok smo snimali drugo takmičenje, ja sam uvek dolazio pre snimanja, čisto da čujem kakvi su na tonskoj probi, da im skrenem pažnju ukoliko postoji nešto što u tom trenutku mogu da korigujem. To je stvorilo jedno divno prijateljstvo među nama koje traje i sada. Sa nekima od njih sam par puta bio u istom gradu, često ih pozivao da se popnu na binu da zapevamo zajedno - priseća se pevač i zaključuje da mu je žiriranje u ovom takmičenju, ali i sama muzika donela mnogo.

foto: Damir Dervišagić

- Volim svoj poziv jer muzika nas čini boljim ljudima. To je magija koja se svuda lako razume - zaključio je pevač.

Kurir.rs/Grandonline

Bonus video:

03:02 BOJAN MAROVIĆ O IZOLACIJI