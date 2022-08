OČI MI SE NAPUNE SUZA, UHVATI ME TUGA I PATNJA! Sandra van sebe zbog LJUBAVNOG KLIPA sa Dejanom, pa mu se obratila: Sram te bilo!

Sandri Rešić u emisiji "Narod pita" pušten je ljubavni klip sa Dejanom Dragovićem, sa kojim više nije u prijateljskim odnosima.

- Kad gledam ovaj klip, puno podrške mi i dalje šalje klipove, ne znam da li se u meni probudi bes da bih otišla da ga išamaram i kažem mu sram te bilo. Ponekad mi dođe jer me vrati na momente kakve sam situacije prošla sa njim. Napune mi se oču suzama kada se setim tuge, muke, patnje i bola koju je osećao a ja sam osećala sa njim. I da neko posle ovakvih stvari kaže da sam ja sve ovo uradila lažno i ono što me je negde povredilo je da je on za sedam dana nakon ovoga rekorda neće da se druži sa nekim ko mu ne prija - rekla je Sandra, pa nstavila:

foto: Printscreen

- Koliko smo se smejali i plakali i sve. Ostanemo budni do devet ujutru i smo se samo smejali i to je trajalo. Ovde su ubacili scene iz momenta kad nisamo bili dobri ali je to izgledalo tako. Da li verovali da je ovo ljubav ili prijateljstvo, da li nas mrze ili vole, da li vole Aleksandru, nebitno, nek mi kažu da li je ovo čovek koji nije voleo da provodi vreme sa mnom kao sa čovekom.

foto: Printscreen

- Ana je takođe suzu pustila - rekla je Ivana.

foto: Printscreen

- Mene emotivne ljubavne pesme jako pogažaju i kad gledam ovo. Ovo sam ja preživljavala sa njima i ne mogu Dejana da razumem - rekla je Ana.

