KOMŠIJE SA BEŽANIJSKE RASKRINKALE PRIJOVIĆKU! Žive u LUKS vili od 500.000 €, a u parkiću sve je ŠOKIRALA jednim gestom

U komšiluku Aleksandre Prijović imaju samo reči hvale za mladu pevačicu. Kako kažu često je vide u kežual izdanju kako sa sinom obilazi igralište u kraju.

- Aleksandra je lepa i bez šminke. Često se sretnemo na igraluštu. Deca nam se igraju zajedno. Baš je fina i opuštena. Vidi se da nije iskvarena. Pričamo kao dve mame. Nema jaza između nas, a li je ona javna ličnost, a ja žena koja se javi običnim poslom. Ispričamo se kada nam deca imaju neki problem, da li u vezi zdravlja ili to kakvi su bili u obdaništuzaže jedna mama koju smo zatekli u blizini Aleksandrine i Filipove kuće.

Jedna starija gospođa o Aleksandri je imala samo reči hvale.

- To dete je fino i kulturno. Uvek se javi. A ne što lepo peva, nego ima i veliko srce. Mojem unuku je poklonila brdo stvari od njenog Aleksandra. Baš je dobra. To sve roba koja je čista, mirišljava, nova. Znate koliko nam to znači. Samo neka joj bog da zdravlja i sreće.

U lokalnoj prodavnici svi imaju lepo mišljenje o poznatoj komšinici.

- Aleksandru retko viđamo, uglavnom Filipa. Dolazi da uzme osnovne stvari i uvek ostavi bakšiš. Često ih vidimo po kraju. Ako je Aleksandra zauzeta, Filip čuva malog. A ako on ne može, onda njegova majka Zorica ili svekvrva Borka. Baš odavno nismo videli tako složnu porodicu - kažu iz prodavnice.

Jedan stariji gospodin je rekao da je zamolio da mu Aleksandra otpeva pesmu, što je ona bez razmišljanja prihvatila.

- Kakav glas to dete ima. Kao slavuj je. Zamolih je pre dve godine da mi otpeva jednu izvornu pesmu i razgalila me je. Može slobodno da parira Breni i Ceci po glasu. Ta porodica treba da bude primer mladima. Ne svađaju se, mladi, vredni... Filip dosta radi, kaže mi unuka da imaju i restorane, pomaže Bobi oko privatnog biznisa, svaka in čast. Mogli su da budu lenji jer su im Brena i Boba sve stvorili, ali oni oni rade punom parom - kaže ovaj dekica.

Podsetimo, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović i pre nego što su se venčali kupili su luksuznu kuću na Bežaniskoj kosi i za to su podigli kredit od 500.000 evra.

