ŠOK IZDANJE CECE RAŽNATOVIĆ: Procurila fotografija od pre 30 godina i svi oduševljeni STAJLINGOM (FOTO)

Ceca Ražnatović uvek je vodila računa o svom stajlinog, a vremenom je svoj izgled prilagođavala trendovima.

Na Instagramu kruži fotografija od pre tridesetak godina, gde je Ceca tada nosila popularni mini val, kao i većina pevačica tih godina. Pevačica, koja se tada prezivala Veličković, u crnoj i uskoj haljini na bretele, izgledala je veoma atraktivno.

Podsetimo, čuveni harmonikaš Mirko Kodić nedavno je otkrio da nema kontakt sa pevačicom kojoj je komponovao prve hitove.

"Ona nije više cvetak, ali ovde negde u meni će uvek ostati cvetak. Ja sam imao taj slučaj da sam je našao i iskomponovao taj 'Cvetak zanovetak' i 'Lepotan' gde je zasijala. To je moj veliki uspeh. Šta je ona posle uradila njena je stvar. Danas nemamo odnos. Viđamo se na aerodromu neki put sa ćao, ćao. Videli smo se na snimanju jedne televizijske emisije gde sam je pitao što se ne javlja, a ona mi je rekla da nema vremena. Možda ona stvarno nema vremena da me pozove na kafu", priznaje on za Kurir.

kurir.rs

20:37 Ceca Ražnatović intervju sa kandidatima