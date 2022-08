SAŠKA KARAN TRAŽI STARATELJSTVO NAD MILJANOM KULIĆ! Pevačica otkrila SKADNALOZNU istinu o Bebici, pa nikad žešće oplela po Mariji!

Saška Karan oplela je po Mariji Kulić, zbog njene ćerke Miljane Kulić.

Saška Karan ozbiljna je u nameri da se aktivira i preko nadležnih službi pokrene proces za starateljstvo nad Miljanom Kulić, jer, kako ističe, nju u porodici svi izrabljuju.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

- Miljana je njihov rob, iskorišćavaju je. U toku sam i pratim situaciju. Marija je Miljanin staratelj, nažalost, a ja ozbiljno u dogovoru sa mojom porodicom razmišljam da joj pomognem. Cilj mi je da pokušam da se brinem o njoj, da joj budem staratelj, da joj dam smeštaj - započela je Saška i nastavlja: - Imam stanove, kuću, hoću da joj pomognem u svakom smislu. Miljana mora da se leči. Oni nju jadnu guraju u vatru i u pakao, a ona je sama sa sobom i svojim mozgom već u paklu. Jadno i bedno mi je da roditelj gura dete u provaliju umesto da ga leči i pomogne mu, rekla je Saška za Svet, a prenose mediji.

- Miljana se u rijalitiju, kad popije terapiju smiri, drugačija je, bez terapije i sa alkoholom pošandrca, van pameti je. Pa, ne znam šta joj je trebala ova operacija želuca? Postojao je drugi način da Miljana smrša, koliko je njih držalo dijetu. To nije ni najmanje naivna operacija, niti jednostavna. Jako je rizična i Marija je trebalo to da spreči. Ja to svom detetu nikada ne bih dopustila. Marija sa njom je krenula da rešava problem od kraja. Miljana ostaje u mozgu ista. Bolje da su je lečili od onog od čega boluje, alo to Marija nije uradila. Umesto da je leči, ona je ulepšava, vodi da smrša...

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

- Bebica je opaljen u mozak? Šta drugo da kažem. Treba imati želudac za to što on radi, biti sa jednom takvom osobom! Mora da i on bude sličan, opaljen, a verovatno ga i pare interesuju i šta tu može da se zaradi. Ja mislim da je on sa Marijom, nešto i tu smrdi. Čujem ja, šetaju po gradu, non-stop su zajedno. Meni je sve to sumnjivo. Mislim da su njih dvoje emotivno zajedno, da su u vezi. Nešto tu smrducka, zapravo smrdiše. Siniša u celoj priči kao da je u nekom magnovenju, bolestan je i on, šta će čovek. Sve to skupa da je dotuklo, nema želju ni da se bori - rekla je Saška za Svet.

