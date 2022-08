IMA MNOGO VAŽNIJIH STVARI OD PARADE: Gazda Paja razvezao jezik o kolegama, pa priznao u kojem bi se POSLU rado oprobao!

Ekipa portala Kurir.rs porazgovarala je sa Gazda Pajom na Belgrade Music Week-u o njegovom odnosu sa kolegama sa kojima večeras nastupa, kao i o brojnim drugim gorućim temama.

Na samom početku dotakao se nastupa, te je priznao i koliko se vremenski pripremao:

- Zadnji sekund čekam za sve ali sam uspeo sve da ukopčam jer sam imao dosta ovog leta nastupa baš previše i porodica ume da te izmori, al skontao sam sve - odgovorio je pevač, a onda se potom osvrnuo na izvođače:

foto: Kurir

- Znamo se svi ovako i znali smo se malo i pre. Gotivim Crni Cerak i par nekih pesama. Ja sam malo old skul i baš gotivim devedesete i taj neki vajb. A od ovih novih fazona, ima baš dosta klinaca, dobri su. Gotivim Crni Cerak i par nekih pesama. Ja sam malo old skul i baš gotivim devedesete i taj neki vajb. A od ovih novih fazona, ima baš dosta klinaca, dobri su.

Gazda Paja je otkrio da mu slava nije udarila u glavu!

- Isti sam lik šta znam. To je neka moja uloga i ne mogu da se doživim kao neki mega super star. Ljudi me smaraju za slikanje i upoznaju me i sve to a ja uopšte ne mogu da uđem u taj fazon. Malo sam introvertan, kad izažem na stejdž desi se neka magija, a ovako sam malo povučen - tvrdi pevač, a onda se potom dotakao Prajda:

- Ne znam, nisam razmišljao da li bih nastupao na LGBT paradi. Nemam nikakav stav, mislim da u Srbiji imaju neke mnogo važnije tačke, na primer da se ljudi edukuju, prehrane i obrazuju. Bolje da se borimo da se ljudi trgnu finansijski i mislim, a više treba da se ide u tom pravcu i da se malo duhovno obogatimo. Mislim da ne postoji zakon za neku moralnu svest i sad neka pravila. Mislim a smo umreženi u narodu. Voleo bih da moje dete sluša isto što i ja. Voleo bih i baš dosta dece da imam, dobar sam otac. Blizanci su na primer sjajna stvar.

Kurir/ Maša Krstić

