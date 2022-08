LEPO SE SNAŠLA! Nikolina Pišek će na televiziji imati platu od 3.000 evra, Mora da se vrati poslu

Nikolina Pišek (46), nakon nekoliko godina pauze i tragedije koja ju je zadesila kada joj je umro suprug Vidoje Ristović, uspela je da se zaposli. Voditeljku su angažovali na televiziji Una, gde će voditi emisiju koja će se baviti intrigantnim životnim temama. Kako saznajemo, ona je ugovorila odlične uslove i platu. Mesečno će inkasirati oko 3.000 evra za TV projekat koji će raditi. Pišekova je na Instagramu otkrila i o kakvom projektu je reč.

foto: Printscreen/Instagram

- Pričaćemo otvoreno o spektru pitanja oko kojih se vrti savremeni život. Različitost stavova će upravo doneti dinamiku i zanimljiv ton, biće lepršavo, poletno, informativno, osnažujuće, a sve sa ciljem da ulepša život u našem zajedničkog prostoru, da jednostavno poboljšamo svet oko sebe - naglasila je Nikolina. Ali to nije sve. Nikolina će snimati u studiju u Beogradu, a kada boravi u prestonici, biće joj obezbeđen smeštaj u luksuznom hotelu, kao i avionske karte iz Zagreba do naše prestonice. Očekuje se da će ugostiti najveće zvezde iz zemlje i regiona. Pišekova je godinama bila voditelj. Ona je na HRT vodila emisiju "Glamur kafe", a nakon toga zabavnu emisiju "Šipca". Pojavila se čak i u jednoj epizodi popularne TV serije "Bitange i princeze", a učestvovala je i u emisiji HRT "Ples sa zvezdama". Pored toga, vodila je i emisije "Operacija trijumf", "Farma", "Red karpet lajt" i "In magazin".

foto: Damir Dervišagić

Godine 2012. preselila se u Beograd jer je dobila angažman na TV Prva, a naredne 2013. udala se za Vidoja, koji je preminuo 8. maja 2022. usled prekida rada srčanog mišića u 44. godini, nakon čega su krenuli njeni finansijski problemi i borba za imovinu. Ona je na velikim mukama, o čemu je Kurir pisao, jer su supružnici podigli dva kredita od po 400.000 evra za kuću u kojoj su planirali porodično da žive. Radovi na toj nekretnini još nisu završeni, a pitanje je i kad će biti, jer Nikolina trenutno nema novac potreban da se ona opremi.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

01:28:22 SCENIRANJE 30.07.2022. NIKOLA RADJEN