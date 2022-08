DELINKVENTI! Borina drugarica iz Čačka za Kurir: Čorba i Točak su PLJAČKALI BOGATE kuće da bi kupovali instrumente!

Bora Đorđević detinjstvo je proveo u rodnom Čačku, ali zbog prevelike sramote kada je bio uhapšen kao maloletnik, roditelji su ga preselili za Beograd. Ekipa Kurira posetila je rodno mesto frontmena grupe Riblja čorba. Tamo smo sreli njegove nekadašnje sugrađane koji su nam pokazali u kojoj je zgradi roker odrastao, ali i gde je imao prvi studio sa svojim drugarima s kojima je svirao u bendu.

foto: Pritnscreen

U blizini centra Čačka nalazi se zgrada "Borbe", u kojoj je dugi niz godina živeo Bora sa svojom porodicom. Odmah prekoputa te zgrade, danas postoji jedna pekara, iznad koje se nalazi jedan stančić. Upravo u njemu bio je prvi muzički studio legendarnog Bore Čorbe.

Stari drugari

- Ja sam starija od njega, kada je on bio klinac, bila sam devojčurak. Bio je veoma harizmatičan, voleo je muziku. U to vreme su se devojke zaljubljivale u momke koji znaju da sviraju i pevaju, a Bora je imao dar i za jedno i za drugo, a uz to, bio je veoma šarmantan. Bio je u velikoj prednosti u odnosu na svoje društvo, što se tiče devojaka. Pričalo se da je svakoj koja mu se svidela pisao pesmu - započela je razgovor za Kurir Borina nekadašnja komšinica Jelena, kojoj je Đorđević ostao samo u lepom sećanju:

1 / 5 Foto: Nenad Kostić

- Svi znaju šta je razlog zbog čega je on napustio Čačak. Bora je na početku karijere menjao bendove u kojima je svirao. Poslednje tri godine njegove muzičke karijere u Čačku svirao je u grupi Poslednji ostatak romantičnog sveta - PORS, u kojoj je i pevao s Radomirom Mihajlovićem Točkom, danas frontmenom grupe Smak. Njihova muzička grupa finansirala se tako što su tri godine pljačkali bogate kuće i tim novcem kupovali su instrumente i opremu - ispričala je Jelena.

Dečje gluposti

Javnosti je poznata informacija da je Bora Đorđević proveo sedam dana u istražnom zatvoru, nakon čega su ga roditelji 1970. ispisali iz škole i preselili ga u Beograd kako bi ga sklonili od lošeg društva.

foto: Dragan Kadić

Dok je naša ekipa boravila u Čačku, sreli smo jednog Borinog prijatelja koji nije želeo da se njegovo ime spominje u javnosti. On nam je ispričao da Đorđević nikada nije prežalio napuštanje svog rodnog mesta i iznenadni prekid druženja sa Točkom, sa kojim se i danas rado sretne i druži.

foto: PrintScreen

- To su bile dečje gluposti, obojica su se pokajala zbog toga. Bora gleda da sve više vremena provodi ovde, dolazi kada god ima slobodnog vremena i sedi sa prijateljima iz detinjstva. Voli da zasedne s Točkom, dok se nije razboleo, umeli su da se nađu i zapiju celu noć. Mislim da nikada nije preboleo što se odselio iz Čačka i što je tako iznenada prekinuo druženje s nekim s kim je odrastao. Često ume da kaže da će duboku starost da provede ovde - rekao je naš sagovornik.

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

02:00 NIKAD EMOTIVNIJE NA ZAJEČARSKOJ GITARIJADI