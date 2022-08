TRESLO SE PODZEMLJE 90-IH KAD IZAĐE NA ULICU: Ovaj žestoki momak s GITAROM U RUCI pojavio se u spotu poznate pevačice, a nije Goca

Zoran Šijan, žestoki momak, koji je ubijen je 27. novembra 1999. godine u samom centru Beograda, na raskrsnici Ulice Svetozara Markovića i Nemanjine, osim po zavidnoj sportskoj karijeri i podzemlju, javnosti je poznat i kao bivši suprug pevačice Goce Božinovske, sa kojoj je dobio sina i ćerku.

"Otišli smo u Surčin tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, posle dva dana poznanstva. Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo", ja kažem: "Kakve stvari, tu su mi i mama i dete". On kaže: "Ja sam te najozbiljnije pitao", ja sam počela da se šalim sa njim, kažem mu: "Pa nisi obavestio svoje roditelje", mislila sam da je sve šala. On je odmah zvao mamu, pitao je gde mu je tata, zvao ih da dođu. Kad mu je došla majka, on kaže: "Mama, ja sam se oženio". Onda je pozvao neke tamburaše iz Surčina, krenulo veselje, pozvao drugove, a ja moje nisam ni obavestila. Zvala sam odmah Zlatu, da joj kažem da sam se udala, ona je mislila da se šalim. Zlata je odmah pozvala moju sestru, oni su mene zaključali, kažu da nisam normalna, zaključali su me u stanu i rekle: "Ne ideš ti nigde, koja crna udaja, je l' si ti normalna, ti ne znaš čoveka, a udaješ se", ja im kažem: "Ja sam se već udala, gotovo, mi smo sinoć pravili veselje". Oni su mislili da sam pukla, da nešto nije u redu sa mnom. To je bio jul. Ja sam posle radila do Nove godine, odradila još te tezge koje sam imala dogovorene - ispričala je jednom prilikom pevačica.

1 / 6 Foto: Privatna Arhiva

- Odem vikend da odradim, on me čeka na aerodromu, to je tako trajalo dva meseca, a onda mu je puk'o film. Bili smo na nekoj svadbi, prišao mi je neki stariji čovek, deda i zalepio mi 100 maraka na glavu. On je ustao, uhvatio me za ruku i rekao: "Ustani, uzmi stvari, idemo kući", ja mu kažem: "Kako da idemo kući, svadba u toku, ja glavna pevačica na svadbi", on kaže: "Ja ne mogu da dozvolim da moju ženu pljuju i lepe". I nikad više nisam uzela mikrofon u ruke dok se nismo rastali. Naravno da mi je to teško palo, ali ja sam njega volela neizmerno, do poslednjeg dana, meni je bila veća ljubav prema njemu nego prema muzici... Posle sam već krajem decembra ostala u drugom stanju, Zorana se rodila u septembru, posle 14 meseci i Mirko. Sve se nekako brzo izdešavalo, tako smo brzo živeli, tako je sve brzo i prošlo - izjavila je Goca.

foto: Dragan Kadić

Inače, malo ko zna da se Šijan pojavljuje u spotu pesme "Otvori se, zemljo" iz 1994. godine, Gocine prijateljice i legendarne pevačice Zlate Petrović.

