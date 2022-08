DALILA JE U PAROVIMA BILA DRUGA OSOBA, OPERACIJAMA PROMENILA IZGLED! Ovako je nekad izgledala, a zbog OVOG je mislila da će UMRETI

Dalila Dragojević postala je poznata javnosti kada se pojavila u rijalitiji programu "Parovi" gde je u jednoj sezoni osvojila i prvo mesto.

Nakon toga, Dalila je, sa sada već bivšim mužem bila učesnik "Zadruge", a za sve ovo vreme gledaoci kraj malih ekrana i njeni pratioci na mrežama bili su u prilici da vide kako se malo po malo menja, i danas je druga osoba.

foto: Printscreen

Dalila je nedavno progovorila o tome šta je sve promenila na sebi:

foto: ATA Images

"Radila sam usne, radila sam malo jagodice i malo botoks. To je sve što za šest meseci izađe iz tvog tela, a ti ako želiš možeš to ponovo da uradiš. Operisala sam nos zbog devijacije i imala sam koščicu koju sam ispravila. Niti sam ga skratila, niti sam dirala ožiljak."

foto: printscreen/ youtube kanal Dalila Dragojević

Ona je pre ulaska u Belu kuću odlučila da izvadi silikone iz usana, a kako je navela, mislila je da će umreti zbog bolova.

"Operacija prošla u najboljem redu. Mislila sam da ću da umrem", napisala je ona tada.

foto: Printscreen

"U julu, tačnije 21. jula imam zakazanu operaciju usana. Ja kad sam prvi put radila usne, kad se pojavio biopolimer da se radi i tako ti sintetički materijali, hijaluron tada nije postojao. Tada sam uradila jedan mililitar, to se zove jedan kubik, u donju i gornju usnu. Međutim, on se u donjoj baš lepo razgradio, a u gornjoj usni ovde baš sa strane primetim kad pričam na snimku da mi ta strana pada dole. Kada zagrizem usnu, napipam tu kuglicu. Odlučila sam da to operišem. Tokom operacije niste uspavani, ali ide lokalna anestezija, namaže se usna da to utrne i onda se seče" opisivala je Dalila proces intervencije na svom Instagramu.

