BEZOBRAZNO! Baka Prase IZMUZAO fanove da bi se pomirio sa Anjom Bla! Ispijao viski od 800 €, tražio 10.000 € za pomirenje

Jutjuber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase pomirio se s devojkom Anjom Blagojević nakon što su u januaru ove godine raskinuli, ali njihovo mirenje odigralo se na krajnje bizaran način.

Naime, Prase je s njom zakazao dejt o trošku pratilaca, koji su mogli uživo da gledaju kako on Anja skockani od glave do pete, uz meze, piju viski od 800 evra, dok je od njihove posete zavisio ishod ove nesvakidašnje situacije. Posle duže pauze na Jutjub kanalu Ilić je ideju o pomirenju s bivšom planski razradio da bi što više zaradio od toga što će fanovima priuštiti da uživo gledaju njegovo pomirenje s bivšom. Njih dvoje su na svakih 250 evra eksirali viski od 800 evra, te ložili ljude da skupe 10.000 evra. Poljubac pomirenja jutjubera i influenserke desio se već na polovini videa, koji je trajao nekoliko sati, a gledalo ga je preko 90.000 pratilaca. Pre nego što je počeo lajv na Jutjubu koji je prethodno najavio svojim pratiocima koji trenutno broje nešto više od dva miliona, Bogdan je uz pomoć njih birao i viski koji će da pije s Anjom. On je ponudio dva skupocena pića, jedno od 620 evra, a drugo 800 evra, a pratioci su na kraju izglasali skuplji viski, koji je jutjuber i kupio.

Inače, Baka se pomirenju s Anjom nadao otkako se ponovo aktivirao na društvenim mrežama nakon kraće ilegale, te nije prestajao da je moli da ponovo budu zajedno. Ovu priliku kada je pomirenje bilo već i očigledno Prase je rešio da unovči, a kako je pratiocima to bilo zanimljivo, vrlo brzo je skupio prvih 1.000 evra. U nekom momentu oglasila se i Anja, kojoj je žestina teško pala, pa je rešila da stane kad su stigli do 1.400 evra.

- Ja više ne pijem, ne sećam se koliko sam čaša popila - rekla je Anja nakon pete na šestu čašicu. Dok su se evri slagali na njegovom računu, Bogdan je skakao od sreće, a onda je želeo da utvrdi pazar i ozvaniči vezu.

- Znači pomirili smo se pitao je Baka bivšu i sadašnju.

- To znači da ja dobijam pola para od večerašnje donacije - sklopila je pomirenjem Anja i dobar posao.

Podsetimo, Baka Prase početkom ove godine povukao se u ilegalu zbog pritiska javnosti nakon smrti Kristine Kike Dukić, a ubrzo zatim je okončao i vezu s influenserkom Anjom Bla.

