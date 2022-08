JEREMIĆKA OTKRILA NOVE DETALJI O MUŠKARCU KOJI JOJ JE PRETIO: Izmanipulisan je, znam ko su NARUČIOCI! Plaši se za svoju BEZBEDNOST

Voditeljka Jovana Jeremić saslušana je danas u Prvom osnovnom tužilaštvu, povodom pretnji koje su stizale na njen telefon dok je bila sa ćerkom na odmoru u Crnoj Gori.

Jovana je rekla kako je izvesni S. M. iz Apatina priznao krivicu i da će dobiti 6 meseci kućnom pritvora.

Ipak, voditeljka je navela da se zbog pretnji sada plaši da uđe u svoj auto, jer uvek pomisli da li joj je neko podmetnuo nešto. Na početku svoje izjave ona je navela kako joj je žao mladića koji je osuđen i da zna ko su naručioci ovog dela, ali da njihova imena neće reći.

- Žao mi je ovog mladića zato što je izmanipulisan. I njemu je bilo žao kada smo se sreli. On je moje visine, ima plave oči, deluje bezopasno, čak je i prijatan. Žao mi je što će jedan mladić od 26 godina imati u kartonu da je osuđen za krivično delo pretnje. Izleteo je, bio je izmanipulisan, preuzeo je apsolutnu odgovornost. Ja znam ko zapravo stoji iza ovoga, ali to neću da kažem. On je džentlmenski preuzeo krivicu.

- On je izvršilac narudžbine, izmanipulisan je na bazi sviđanja i simpatija. Žao mi je što je on nadrljao, a ne oni koji su zaista poručili. Važno je samo da sam ja dokazala da lažu pojedine starlete da sam sama sebi slala poruke. Sada ja mogu da tužim sve one koje su to tvrdile, ali ja to to neću uraditi, jer se više neću spuštati na nivo starleta. Ovaj mladić mi je naneo velike probleme, zbog njega mi se izmenio glas. Okrećem se na ulici, razmišljam da li je nešto podmetnuto pod automobil. Mislim da ipak, niko drugi neće moći više biti izmanipulisan kao on. Drugi neće biti budale, bio je zaljubljen u tu osobu, koja mu je naručila da mi preti - izjavila je Jovana Jeremić.

