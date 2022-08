EVO ŠTA PIŠE U PRESUDI MUŠKARCU KOJI JE PRETIO JEREMIĆKI: Jedan detalj je od KLJUČNE važnosti za voditeljku

Muškarac S.M, koji je pretio voditeljki Jovani Jeremić, sklopio je sa Prvim osnovnimm javnim tužilaštvom u Beogradu sporazum o priznanju krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti na osnovu kog je osuđen na šest meseci kućnog zatvora i meru zabrane prilaska voditelji u naredni godinu dana.

Osumnjičeni S. M. je krivično delo izvršio na taj način što je sa svog mobilnog telefona slao poruke preteće i uvredljive sadržine na broj telefona koji koristi oštećena, te je saslušan u svojstvu osumnjičenog dana 7. avgusta 2022. pred zamenikom javnog tužioca i tada je prvobitno negirao navode krivične prijave, nakon čega mu je Prvi osnovni sud u Beogradu odredio pritvor od 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i osobitih okolnosti da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke koji treba da budu ispitani u postupku.

foto: Printscreen/Pink TV

Nakon sprovedenog dokaznog postupka, S.M. je 29. avgusta prizno izvršenje krivičnog dela, nakon čega je tužilaštvo sa osumnjičenim zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela zbog izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti, kojim je predviđeno da se okrivljenom izrekne kazna zatvora u od šest meseci, koju će okrivljeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, a izrečena mu je mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom na udaljenosti manjoj od 100 metara jedne godine od dana.

foto: Premijera

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se odmah posle presude.

- On je izvršilac narudžbine, izmanipulisan je na bazi sviđanja i simpatija. Žao mi je što je on nadrljao, a ne oni koji su zaista poručili. Važno je samo da sam ja dokazala da lažu pojedine starlete da sam sama sebi slala poruke. Sada ja mogu da tužim sve one koje su to tvrdile, ali ja to to neću uraditi, jer se više neću spuštati na nivo starleta. Ovaj mladić mi je naneo velike probleme, zbog njega mi se izmenio glas. Okrećem se na ulici, razmišljam da li je nešto podmetnuto pod automobil. Mislim da ipak, niko drugi neće moći više biti izmanipulisan kao on. Drugi neće biti budale, bio je zaljubljen u tu osobu, koja mu je naručila da mi preti - izjavila je Jovana Jeremić.

Podsetimo, njoj su stigle preteće poruke na mobilni telefon sa nepoznatog broja da joj prete ljudi Veljka Belivuka kako bi zaštitili starletu Maju Marinković sa kojom je ona bila u klinču, pozivajući se na to da je broj dala Tamara Đurić.

"Uništićemo te iz principa, jer sa nama je uvek Nevolja. Misliš da, ako je Velja pao, nismo podelili pozicije? Kupi kartu iz Srbije u jednom pravcu ili će u suprotnom jesti žito na tvojoj sahrani", neke su od poruka koje je navodno poslao Jovani Jeremić.

