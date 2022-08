ODMAH OSTAVI TOG VOJAŽA, NEĆU DA BUDEŠ U VEZI S PEVAČEM! Haris zapenio, pa žestoko napao Đinu! Svi detalji PORODIČNE DRAME

Haris Džinović pobesneo je kada je saznao da mu se ćerka Đina zabavlja s Mihajlom Veruovićem Vojažom, saznaje Kurir, koji je prvi objavio ovu vest i njihove zajedničke fotografije.

Inače, ovo je jedan od dva razloga zbog kojeg mladi par danima pokušava da demantuje vezu. Osim što se Džinović protivi njihovoj ljubavi, i treper želi da u javnosti glumi slobodnog momka zbog velikog broja tinejdžerki koje su njegovi najveći fanovi.

- Otkad su se pojavile fotografije s njihovog dejta na Gardošu, Vojaž i Đina su baš u problemu. Nije im jasno kako ih je neko uslikao kad su jako vodili računa da ih neko ne vidi. Ali ljubav se ne može sakriti. Zato su se dogovorili da ne priznaju vezu i da i dalje tvrde da su samo drugari. Ipak, u kući Džinovića je nastala prava drama kad je Haris saznao da mu se ćerka zabavlja s mladim pevačem. Žestoko ju je iskritikovao i rekao da to mora odmah da prestane i da neće da čuje za to da se njegova ćerka zabavlja s pevačem. Ona mu se pravdala da to nije istina i da su oni samo prijatelji, ali Harisa uopšte nije ubedila u to. Tada mu je i postalo jasno zašto je ove godine odlučila da ne ide s majkom Melinom na Azurnu obalu, koju obožava, već da ostane u Beogradu - priča naš izvor, pa dodaje:

- Haris je poludeo. On je jedva prihvatio i Đininog bivšeg dečka, fudbalera Andreja Đurića, i to njihovo javno eksponiranje veze, što se njemu nikada nije sviđalo. Sada, kada je saznao da mu se mezimica zabavlja s pevačem, odlepio je načisto. Ona je odmah javila Vojažu kakva joj je situacija u kući i da moraju da se potrude da sve uvere da među njima nema ničeg više od prijateljstva. Zato je Vojaž i rekao da im priče o tome da su njih dvoje partneri stvaraju problem na ličnom planu i da oni imaju porodice i prezimena koje stoje iza njih i čiji obraz moraju da sačuvaju, dok je Đina rekla da više nema navodnog dečka, o kome je pričala, kada je za Mihajla rekla da su samo "bata i seka". Osim toga, Vojaž je shvatio da je za javnost bolje da ne priznaju vezu, jer smatra da će zbog nove devojke izgubiti veliki broj ženskih fanova, koje čine njegov najveći deo publike i koje su lude za njim - završava naš sagovornik.

Ipak, da je, za razliku od Džinovića, porodica Veruović odlično prihvatila Đinu, videlo se i po tome što su Vojaževa majka Žana i ona zajedno došle na premijeru prve epizode serije "U klinču", gde su svi komentarisali kako se lepo slažu i da je ona oduševljena sinovljevim izborom devojke.

Baka Prase podržao Đininog bivšeg Brate, drži se, znam kako ti je! Nakon što smo objavili vest da su Mihajlo i Đina započeli vezu još dok je Džinovićeva ćerka bila u vezi s bivšim fudbalerom Crvene zvezde Andrejom Đurićem, sada se oglasio i Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, koji već duže vreme nije u dobrim odnosima s Vojažem, pa ga je više puta do sada javno prozivao u svojim video-snimcima. foto: www.crvenazvezdafk.com, Nemanja Nikolić On je sada u jednom od svojih lajvova javno pružio podršku Andreju. - Brate, drži se, znam kako ti je. Sve žene su k*rve, buraz. Mislim, ne znam kako ti je buraz.

Kurir.rs/A.P.

