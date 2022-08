ŠERIFOVIĆKA FIZIČKI NASRNULA NA DEVOJKU U AUTU, VIDEO SAM KAKO JOJ JE STEZALA RUKU! Ovaj muškarac snimio je incident ŠOK VEČERI

Incident koji se desio, a u kojem je glavni akter Marija Šerifović dok urla, psuje i rukom udara u auto u centru prestonice, obeležio je prethodni vikend.

Osim nje, još dve osobe su učestvovale u ovoj drami, ali njihov identitet nije poznat.

Međutim, redakciji Kurira javio se čovek koji je snimio ovaj incident, a zahvaljujući njemu Marijino divljanje mogao je da vidi ceo svet. On je u razgovoru s nama otkrio nove detalje drame.

- Čuo sam škripu guma, izašao na terasu i video da dve žene stoje na trotoaru prekoputa. Jedna se toliko drala da mi je probudila dete. Ta druga pokušavala je da je smiri. Tada sam shvatio da je ta koja urla Marija Šerifović i vratio sam se po telefon i snimio kako se vraća i iz sve snage udara rukom o auto, a zatim otvara vrata i maltretira devojku unutra - priča naš sagovornik, čiji je identitet poznat redakciji.

Kako je naveo, incident nasred ulice je trajao i nakon što je on završio snimanje.

- Video sam kad je Marija prednjim delom tela ušla u auto i zgrabila devojku za ruke, stezala ju je. To nisam snimio, ali sam čuo kad je ova druga žena pričala: "Pusti je, pusti je." Posle toga, Marija je ušla u auto, zatvorila vrata i odvezle su se dalje. Ko zna šta se desilo kasnije. Nadam se da je devojka sa zadnjeg sedišta dobro prošla. Inače, želim da napomenem da nisam ja objavio snimak, već sam ga poslao nekim svojim prijateljima, koji su to verovatno prosledili dalje, pa na kraju ne znam ko je to objavio na mrežama - izjavio je on.

Podsetimo, Šerifovićeva je priznala da je došlo do incidenta i da je na snimku ona.

- Iako nikoga ne treba da se tiče, primila sam jednu privatno lošu informaciju. Jedino kome treba da se izvinim jeste mom automobilu i ukoliko sam nekoga probudila - rekla je ona kad se pojavio snimak u medijima.

Inače, kad se pojavila na koncertu u Zrenjaninu s rukom u gipsu, novinarima je rekla da se povredila dok je pomagala majci Verici oko kućnih poslova, što se ispostavilo kao netačno jer je podlakticu slomila prilikom udara o auto.

