BIVŠA ZADRUGARKA OTKRILA ZAŠTO TRČI ZA CAREM! Priznala da li se viđa i sa Stefanom Karićem, ŠOKIRALA odgovorima!

Da li si ostala u kontaktu sa Mimas i kakvo mišljenje imaš o njoj?

- Jesam, da. O njoj imam stvarno lepo mišljenje. Ona i ja ostale smo u korektinim odnosima i pred kraj rijalitija bile smo dobre. Volim je, gotivim je ona mi je ekstra i volela bih da nastavimo i u budućnosti naše druženje.

Da li je tačno da se viđaš sa Stefanom Karićem?

- Videla sam ga na finalnoj večeri i ne nisam baš u kontaktu sa puno zadrugara.

Kako te nije sramota da opet trčiš za Carem?

- Pa to je verovatno zbog ove sada priče sa pesmom. ja en trčim ni za kim, ljudi su imali priliku da vide moj odgovor na njegovo komentarisanje moje i Sanjine pesme. Rekla sam stvarno sve najlpše o njemu baš kako tu temu ne bih produbljivala i to je to. Ne interesuje me on, želim mu stvarno sve najbolje.

Kakav je osećaj biti dežurna radnica i nakon izlaska iz rijalitija kad si se tamo potrudila da dokažeđ da to i jesi?

- Ne znam kakav je osećaj pošto dežurna radnica niakda nisam bila.

Šta misliš o odnosu Mensura i Anđele?

- Ne znam samo sam pročitala neke naslove i nisam baš do kraja ispratila šta se tu dešavalo. Samo sam pročitala da su se sreli, nisam baš u toku.

Šta si lepo videla na Caru?

- Imam stvarno lepo mišljenej o njemu, smatram da je dobar čovek što je najbitnije danas, pa onda da je i duhovit, inteligentan i pametan. Imam samo lepe reči što se tiče nejga kao figure, mislim ne kao figure nego kao osobe, ne mislim na naeg odnosa nego njega kao individue.

Da li si bila intimna sa Dinom?

- Jao, mi smo izbacivali par slika i storija. ljudi su povezivali da smo mi bili zajedno ali mi smo se samo družili što su ljudi imali prilike da vide i u rijaltiiju.

