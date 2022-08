SUBOTIĆKA UHVATILA PECU NA DELU, PA RAZLUPALA POLA VILE! Videla kako Peca ZOVE Maju, pa ispred SINA napravila haos, ŠOK DETALJI

Aleksandra Subotić oprostila je emotivnom partneru Peci Raspopović prevaru sa njenom bivšom najboljom drugaricom Majom Marinković.

foto: Printscreen/Instagram

Subotićka i Peca trenutno borave u Crnoj Gori, gde se sada navodno odigrala prava drama. Naime, kako Peca, po pisanju medija, ne može da preboli Marinkovićevu, Aleksandra ga je uhvatila na delu i napravila je opšti haos na moru.

foto: Printscreen/Instagram

- Peca Maju danima zove sa nepoznatih brojeva, ne bira način kako da do nje dopre. Ona je izričita u svom stavu da ne želi više ni na slici da ga vidi, međutim on nikako da je preboli. Aleksandra ga je uhvatila ''na delu'' dok je pokušavao da stupi u kontakt s Majom i napravila haos. Razlupala je pola vile u Utjehi, gde trenutno borave, ne može da dođe sebi, a njihov sin sve to gleda. Teško je da mogu ponovo da imaju normalan odnos, Majina senka je uvek tu - kaže dobro upućeni izvor.

Inače, Maja je juče objavila provokativnu fotoku iz njihovog porodičnog doma u Novom Sadu, kako bi nastavila sa provokacijama Subotićke.

- Ovo mi je jedna od mojih omiljenih slika. Zanemarite ambijent - napisala je Maja u opisu fotke koju je objavila na Instagramu, a koja je nastala u periodu kada je bila u dobrim odnosima sa Aleksandrom i Pecom.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:08 Aleksandra Subotić se mazi sa Šakom Polumentom