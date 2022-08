90-IH SMO JE GLEDALI U DŽINGLOVIMA, BILA JE LOTO DEVOJKA: Preživela TEŠKU operaciju KIČME, a sad se skinula i pokazala TOP telo

Voditeljka "Paparaco lova" i bivša "loto devojka" Ana Pendić uživa na letovanju sa najbližima, a sada je sve iznenadila fotografijom koju je podelila na društvenim mrežama.

Naime, Ana je pozirala sa naočarama za sunce, a mnogi su zapazili i njeno bujno poprsje.

Fotografija je pokrenula lavinu komentara, a evidentno je da voditeljka nikada bolje nije izgledala i da blista od sreće.

Podsetimo, Ana ima ćerku Saru, a poznato je da voditeljka ne eksponira svoju porodicu u medijima.

Podsetimo, voditeljka je devesetih stalno bila na malim ekranima, a 2018. godine doživela je ozbiljnu povredu kičme. Morala je da operiše kičmu zbog teškog oblika diskus hernije. Nakon operacije, nekoliko nedelja je provela u bolnici oporavljajući se.

"Bila sam u bolnoici i bila sam mlađa 20 godina od najmlađeg pacijenta. Imala sam svog omiljenog dekicu s kojim sam šetala, pošto je to deo oporavka. Kažu da je vedar duh u tom trenutku najbitniji. To mi nije manjkalo, pa sam nekako i zbog deteta i zbog sebe i zbog posla uspela to da prevaziđem... Dočekam se uvek na štikle", izjavila je Ana.

