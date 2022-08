ALIS ME JE OSTAVILA KADA JE POŠLA DA STVORI IMPERIJU! Bivši dečko: Sedam i po godina sam živeo sa Bobanom, obnovili smo kontakt!

Adam Adaktar odrastao je u Čačku s majkom Bobanom, koja je promenila ime u Alis, i sestrom Viktorijom, o čemu je Kurir pisao, a zajedno sa njima živeo je i tadašnji Alisin dečko Miroslav Damjanović Ćaja.

Pronašli smo nekadašnjeg Alisinog partnera, sa kojim je živela sedam i po godina. On za naš list kaže da mu je to najlepši period života, ali da nije imao hrabrosti da napusti Čačak i krene s Bobanom u Beograd. To je i, kako otkriva, razlog njihovog raskida.

- O Bobaninoj i mojoj ljubavi jako je teško pričati, to je nešto što treba da se doživi. Ona je neverovatan lik, fantastična žena. Divna osoba i prijatelj. Najlepše trenutke u životu proveo sam s njom. Pre mesec dana smo se videli posle četiri godine - započeo je Ćaja za Kurir, a onda otkrio kako je izgledao njihov zajednički život:

- Bobana i ja smo sedam i po godina živeli zajedno. Živeo sam s njom i njenom decom u stanu ispod kog je ona držala kafić i tatu centar. U blizini je i moja porodična kuća, jedno vreme smo živeli iznad lokala, a kasnije smo se selili. Bili smo na tri-četiri različite lokacije, gde smo plaćali kiriju - kazao je on i ispričao da su oboje bili ostvareni kao roditelji.

- Mi smo imali zajedničku energiju i ništa više. Moja i njena deca su se fantastično družila. I danas su ostali prijatelji. Moja mlađa ćerka i Viktorija se često viđaju, u kontaktu su. Adam ima previše obaveza, pa on ne stiže da se druži sa njima, ali stvarno smo prelepo funkcionisali. Išli smo na letovanja i zimovanja - iskren je Miroslav, koji nam je objasnio i zbog čega je njegova i Alisina veza prekinuta:

- Znao sam da će stvoriti ovu imperiju i pre nego što su je napravili. Bobana i ja smo se zbog toga i razišli. Znala je šta će da napravi u životu. U dubini duše znao sam da je ona sposobna i da, ako iko nešto može da uradi, to je ona. Možda nisam imao hrabrosti, a i situacija me je zbog starih roditelja i dece vezivala za Čačak, pa nisam otišao sa njom za Beograd, iako je ona to žarko želela. Mi smo povezani, to je kosmička veza, mi kada se vidimo, to izgleda kao da se nismo ni razdvajali - zaključio je Damjanović, koji nije želeo da komentariše Kurirova saznanja o prevari koju je Bobana izvela sa neplaćanjem računa za električnu energiju:

- Što se tiče tih neplaćenih računa za struju, taj čovek je pokojni. Ne bih pričao o tome, verujte, nije to neka vest. Davno je to bilo, ne sećam se baš tačno. Nije to neka priča, mnogo je zanimljiviji i inspirativniji njen život. Od toga može knjiga da se napiše - rekao je za kraj.

