BEZ ZANIMANJA, A POZNATE PO ESTESKIM ZAHVATIMA! Ćerke poznatih se podvrgle PLASTIČNIM operacijama, ovako su nekada IZGLEDALE! FOTO

Mnoge ćerke naših poznatih ličnosti nisu odolele čarima estetske hirurgije, pa su tako u javnosti više poznatije po mnogobrojnim estetskim zahvatima, nego po tome da imaju neko konkretno zanimanje odnosno posao.

Otkrivamo vam koje su se to ćerke poznatih ličnosti podvrgle brojnim estetskim zahvatima, a ne bave se nijednim konkretnim zanimanjima, osim što uživaju u blagostanju, koje su im poznati i imućni roditelji obezbedili.

Helena Topalović

Ćerka folk pevača Milana Topalovića Topalka važi za jednu od najatraktivnijih "poznatih" dama, a posebno je popularna na društvenoj mreži Instagram, gde je prati preko 200 hiljada ljudi.

Ovako sad izgleda Helena Topalović foto: Printscreen/Instagram

Osim što je poznata po tome što je folkerova ćerka i po vezama sa pevačima Jocom Stefanovićem i Slobom Vasićem, za nju se zna da je uradila brojne esteske zahvate.

Prvo što je Helena operisala su usne, koje je drastično uvećala, zatim je kod hirurga sredila jagodice, kao i grudi, koje je uvećala grudi, iako je jednom prilikom na pitanje o svojim estetskim zahvatima Helena je izjavila:

- Ma kakve plastične operacije, šta vam je ljudi. Jedino što sam na sebi uradila su usne i jagodice. Htela sam da imam veće usne, zato što smatram da mi bolje stoji jači volumen usana, kao i veće jagodice - rekla je ona u jednom intervjuu za Mondo.rs.

Ovako je nekad izgledala Helena Topalović

Mnogi su ranije komentarisali, kako mediji, tako i pratioci na Instagramu, kako je pre operacija bila prava lepotica i da joj nisu bile potrebne sve operacije.

- Pre je bila prelepa, ne razumem zasto se upropastila", "Devojko šta učini od sebe", "Kako je bila predivna prirodna" - samo su neki od komentara koji su se nizali.

Đina Džinović

Ćerka Harisa Džinovića i Meline Džinović veoma je popularna na društvenim mrežama, a kako je ranije isticala sa svojim pratiocima voli da podeli detalje iz svog privatnog života, pogotovu kada je u pitanju njena fizička transformacija.

Po njenim rečima njen izgled se u poslednje dve godine mnogo promenio. U medijima se dosta pisalo o tome kako je operisala usta i grudi, a povodom njene transformacije kada je izgled u pitanju Đina je jednom izjavila:

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu. Što se vežbi tiče, ponekad znam da odem u teretanu, ali nisam neki fanatik kada je vežbanje u pitanju. Imala sam probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - rekla je ona.

Ovako je nekad izgledala Đina Džinović foto: Printscreen/Prva

Đina je aktuelna u poslednje vreme zbog veze sa pevačem Mihajlom Verouvićem, poznatijim pod pseudonimom Vojaž, što je izazvalo buru u javnosti, s obzirom da je već bila u vezi sa fudbalerom Andrejem Đurićem, koji je inače bio Vojažev prijatelj i koji ju je ostavio, čim je saznao da je u tajnoj vezi sa pevačem. Đinini roditelji, slavni muzičar Haris Džinović i dizajnerka Melina su izrišito protiv njihove veze.

Nina Đogani

Nina Đogani, mlađa sestra Lune Đogani privlači veliku pažnju svojim atraktivnim izgledom, za koji mnogi smatraju da se podvrgla esteskoj hirurgiji.

Međutim Nina je mnogo puta demantovala te navode, ali i da nema ništa protiv silikona:

- Za mene je lepota danas prirodni izgled. Za mene možda i jeste lepota kada uradiš usta i kada popraviš nešto na sebi zbog čega si nesiguran i nezadovoljan. Nemam ništa protiv toga, ali neko preterivanje za mene nije lepota. Preterivanje je nepotrebno bukvalno - rekla je ona za Idj, a na pitanje da li je nešto na sebi korigovala, ona je odgovorila sledeće:

- Svi misle da nisam prirodna, da sam uradila usta. Ja sam cela prirodna i ne mogu da pričam previše o lepoti. Danas većina devojaka nije prirodna - objasnila je ona i objasnila:

- Možda mnogi ljudi misle da jesam uradila siilikone, jer na fotografijama sve to deluje izraženije i usne i grudi i guza, ali ljudi treba da znaju da postoji nešto što se zove precrtavanje usana i ja to radim jer volim da mi usne budu što veće. Imam prirodna usta. Nisam stavljala ni silikone, niti izgledam kao tetka. Izgledam i sebi i drugima starije za svoje godine, ali to je u poslednje vreme slučaj sa većinom moje generacije - rekla je Nina i dodala:

- Čak ni ja ne mogu da odredim koliko neko ima godina, u smislu da li je moje godište ili je dve godine stariji. Ne znam čime se to hranimo, pa izgledamo starije! Ja nekad čak izgledam starije i od ljudi koji su stariji od mene. Ali, šta god ja sad rekla, ko hoće da shvati - shvatiće, a ko neće - neće shvatiti - objasnila je Đoganijeva.

Nina pre i posle operacija foto: Printskrin/Instagram

Uprkos njenim demantovanjima jasno se vidi na fotografijama sa Instagrama da je Nina uradila određene estetske zahvate poput povećanja usana i grudi, kao i da na mnogim slikama velika zadnjica dolazi do izražaja, što ne isključuje mogućnost i da je u zadnjicu ugradila filere.

Una Čolić

Čerka našeg slavnog pevača Zdravka Čolića svojim izgledom izaziva prave potrese na društvenim mrežama. Una često objavljuje slike na kojima joj je bujno poprsje i izvajana zadnjica u prvom planu.

Ipak ono što je jedino uradila kada su esteski zahvati u pitanju jeste to da je uvećala usne.

Una dobija mnogobrojne komlimente od svojih pratilaca na Instagramu i često objavljuje fotografije u kakvom luksuzu uživa.

Sofija Šašić

Ćerka Sonje Vuksanović i Željka Šašića podvrgla se takođe estetskoj hirurgiji u Turskoj. Ona je operisala nos, povećala usne i grudi.

Njen otac Željko je jednom prilikom izjavio da mu zbog pojedinih estetskih korekcija i nije bilo svejedno, ali i da nema ništa protiv plastične hirurgije sve dok se rade u granicama i sa merom.

Željkova i Sonjina naslednica do sada je već jednom operisala svoj nos, dopunila usne i povećala grudi, a evidnetno je da je to uradila sa ukusom, budući da promena i nije toliko drastična, ali je jasno da je nekada izgleda drugačije.

- Nemam ništa protiv esteske hirurgije, samo da bude sve u granicama normale - rekao je on.

Sofija posle operacije nosa foto: Printskrin/Instagram

Njihova naslednica do sada je već jednom operisala svoj nos, dopunila usne i povećala grudi, a očigledno je da je to uradila sa ukusom, budući da promena i nije toliko drastična, ali je jasno da je nekada izgleda drugačije.

Kurir.rs/Stefan Božović

