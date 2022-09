TRAUMA NE MOŽE DA NESTANE, ALI SUDBINA ĆE SE POBRINUTI ZA SVE: Jovana Jeremić otkrila da li je oprostila momku koji joj je PRETIO

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o neprijatnosti koju je doživela kada joj je muškarac nepoznat javnosti slao preteće poruke.

Jovana je tada u priču umešala dve starlete - Maju Marinković i Tamaru Đurić. Kasnije je voditeljka istakla kako je izvesni S. M. iz Apatina priznao krivicu i da će dobiti 6 meseci kućnog pritvora, a sada iznela nove detalje.

Šta se dešava sa presudom osobi koja ti je slala preteće poruke?

- Sve sam već rekla u Nacionalnom dnevniku. Stavljena je tačka, dečko je osuđen.

foto: Printscreen/Pink TV

Da li su ti se slegle emocije? Da li se osećaš bezbedno?

- Sasvim okej. Te traume koje postoje ostale su jer to ne može da nestane jer je velika trauma bila, ali mi je bilo lakše kad sam ga susrela, kad sam ga videla oči u oči i kad sam videla koji profil dečaka je u pitanju.

foto: Printscreen/Instagram

Da li su tvoje pretpostavke ko ga je poslao bile tačne?

- Znam ja ko je to. Između ostalog, nezvanično ja to znam, tako da i on se meni izvinio dosta.

Koji je bio njegov motiv?

- Nismo o tome pričali. Možda i jesmo, ali ja neću o tome pričati. On je bio jako iskren prema meni i to je sasvim dovoljno. Dečko je apsolutno bio na mestu.

foto: Zorana Jevtić, Nebojša Mandić

Da li si mu oprostila?

- Ja sam njemu oprostila. Oprostila sam svakome ko je pokušao da mi nanese zlo jer će ih sudbina i život postaviti na mesto gde treba da budu.

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

17:08 Jovana Jeremić 4 sata davala iskaz policiji zbog pretnje Belivukovog čoveka