ACA LUKAS PROGOVORIO O SONJI: Nikad se nisam svađao sa njom! Otkrio nepoznate detalje iz privatnog života

Aca Lukas polako privodi kraju letnju turneju tokom koje je posetio čitav region, i iskreno kaže da se tek na kraju oseti umorno. Imao je mali predah na crnogorskom primorju sa ćerkom Viktorijom i bivšom suprugom Sonjom Vuksanović, pa se spekulisalo da su se pomirili.

Lukas kaže da sa Sonjom nikada nije ni bio u svađi, te da je trenutno slobodan, ali da mu ljubav fali.

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

– Bilo je dosta naporno, mnogo smo radili, ali je sve super prošlo. Uglavno nisam umoran, ali bude mi svega preko glave kada dođe kraj avgusta, početak septembra – istakao je folker, te smo ga pitali da li je došlo do pomirenja sa bivšom suprugom Sonjom.

– Ne znam dokle ćete mi postavljati takva pitanja, do kraja života je li? Nismo se svađali, a nismo se ni mirili – rekao je Lukas pomalo nervozno, te dodao da mu nedostaje žensko društvo:

– Ne razlikujem poslovan i privatan život. Nisam zaljubljen, ali ponekad mi fali ljubav. Dve stvari ne idu zajedno, nekad mi fali ljubav, a nekada samoća. Ne može jedno i drugo zajedno. Ljubavi imam mnogo u porodici, imam četvoro dece.

Pevač je nedavno proslavio rođendan ćerke Viktorije, za koju su tada spremili specijalno iznenađenje, odnosno konja kao poklon.

foto: Printscreen/Premijera

– Bilo je lepo, njeno društvo, nije nas bilo puno. Proslavili smo na mestu gde ona trenira, tamo je non stop. Svi smo se zajedno dogovorili za poklon, znamo da voli konje i došlo je vreme da joj kupimo konja. Za sada želi time da se bavi u životu – rekao je Lukas, koji će za nekoliko meseci dobiti drugo unuče, s obzirom na to da njegov sin Lazar čeka dečaka sa suprugom Anom:

– Lep je osećaj, ne znam kako da ga opišem, ne mogu da pravim razliku, videćemo kada se dečak rodi. Sve je super sada. Unuku nisam razmazio.

Serija o Lukasovom životu još uvek nije počela sa snimanjem, ali se sve pripreme polako privode kraju. Iako je pevača prvobitno trebalo da igra Marko Janketić, pred malim ekranima će se naći Mladen Sovilj.

– Nije još počelo snimanje, da, prezadovoljan sam odabirom glumaca. Mladen i ja se znamo, nije me pitao za savet, verovatno će mi se obratiti za asistenciju kada počne snimanje. On je glumac, bavi se time, to je njegov posao. Gledao sam ga u pojedinim filmovima, odličan je. Pratim našu scenu i ne mogu da kažem da se razumem u to, ali smo napravili super izbor – objasnio je Lukas, koji će se sa beogradskom publikom susreti prvo u Areni za njegov rođendan 3. novembra, a potom i na Marakani sledeće godine u junu.

– Jednom sam je napunio, nadam se da ću opet. Mi smo uvek spremni. Uvek očekujem da će biti puno – rekao je Aca, koji je svestan svog uspeha i bogate karijere.

– Mogu da živim do kraja života i bez ijedne moje pesme. Šalim se malo, mogu naravno i od njih, dosta sam toga napravio u životu da mogu. Baviću se ovim poslom sve dok publika to bude želela – zaključio je Lukas.

foto: Nenad Kostić

Razumem Mariju, ja sam razbio šoferku

Nedavno se Marija Šerifović našla u centru pažnje kada je udarala jedan automobil na putu, a potom i povredila ruku. Sada joj je utehu pružio kolega, koji kaže da se i njemu to dešavalo.

foto: Nemanja Nikolić

- Koliko sam ja puta udario u auto, iznerviram se, sigurno se i ona iznervirala. Bolje u auto nego u nekog čoveka. Ja sam slomio šoferšajbnu, ne znam ni sam zašto - rekao je Lukas.

Jovana Jeremić našla se u publici na jednom Lukasovom nastupu, i izrazila želju za duetom s njim, ali ju je folker odbio.

foto: Printscreen/Pink TV

– Dosta dueta sam snimio, ne bih više. Sada bih malo sam. Naravno, nemam ništa protiv Jovane – iskren je bio pevač.

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

01:20 Lukas napravio spektakl