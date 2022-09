HUSO BESAN NA DALILU JER SE BAHATI GRINGOVIM PARAMA? Bogataš ima vozni park, dao joj kola, plaća PROHTEVE, sad ulaže u njen BIZNIS

Drugoplasirana učesnica "Zadruge" Dalila Dragojević našla momka bogataša i svaki trenutak provodi sa njim kako bi joj ugađao i kupovao skupocene stvari.

Pošto su joj zatvorili vrata Dejan Dragojević i Filip Car, Dalila Dragojević nije gubila vreme kako bi našla novi dom.

Ona je otpočela vezu sa izvesnim biznismenom Gringom, te živi na njegov račun. Dalila i Gringo uživaju na relaciji Budva-Hrvatska, a početkom septembra otpočinju zajednički život u Beogradu. Međutim, Dalila lagano pušta "korenje" u Gringov život, pa je tako uzela kola jer njena nisu bila u funkciji.

- Počela je da ga osvaja, ali i da traži na fin način usluge od njega. Osim što plaća letovanje i sve njene prohteve, Dalila je izmislila da joj kola ne funkcionišu kako bi joj on kupio nova. S obzirom na to da on ima vozni park i privatni bizis, dao joj je automobil bez razmišljanja i rekao da ga vozi koliko hoće, a možda joj ga i pokloni. Sve zavisi kako bude njihova veza odmicala. No, znajući Dalilu da voli da joj se ugađa, a posebno sada kada može sve da dobije šakom i kapom, neće lako pustiti Gringa da ode - kaže izvor.

Pošto Dalila živi kod Marijane Zonjić, nju je povela da joj pravi društvo na odmoru sa dečkom.

- Kako Dalila nema mogućnosti da joj se zahvali za gostoprimstvo, ona je Marijanu povela kako bi Gringo sve plaćao. One naručuju šta im se prohte. Od morskih plodova, do skupocenog šampanjca. Uglavnom uzmu i stvare koje do sada nisu probale. Uživaju punom parom - ističe izvor i dodaje da po povratku u Beograd Dalila sa dečkom otpočinje zajednički život:

- Pošto je dečko bogat Dalila već sada razmišlja kako da sa njim pokrene neki biznis koji je ranije planirala sama da pokrene. Ali ranije je morala sama da uloži novac, a sada će on, a Dalila će reklamirati to, s obzirom na to da ima veliki broj pratlaca na Instagramu. Rekla mu je da ona ima biznis ideju i da će je razraditi, a da on može da uloži novac.

Dalila je najmanje vremena po izlasku iz rijalitija provela sa ocem. Huso joj zamera i besan je na nju.

- Otišla je nekoliko puta kako bi pokušala da izigra žrtvu i da se Huso sažali. Međutim, sada ga retko i zove, pa je Huso besan. Kaže da se njegova ćerka uopšte nije promenila i da nikada neće - kaže naš izvor i otkriva da je i njemu Dalila poklonila automobil kako bi ga "omekšala".

