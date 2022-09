Septembarska ponuda Travelland-a se ne propušta: All inclusive u grčkim hotelima sa 5* od 465€ za 7 noćenja

Sa prvim septembrom počinje školaska godina, ali se i ne završava letnja sezona. Ljubitelji mirnog odmora ne bi menjali septembar ni za jedan prethodni mesec. Osim toga, činjenica je da su sada cene aranžmana najpovoljnije, što je “Travelland” agencija i pokazala svojojm ponudom hotela u Grčkoj.

Grčka - najzastupljeniji izbor destinacije kada je u pitanju letnji odmor, već godinama unazad. Tako je bilo i ove letnje sezone 2022. Svuda pođi, al u Grčku doći – bar jednom godišnje. Ako niste do sada, septembar je nova prilika za to. Turistička agencija “Travelland” iz svoje široke ponude izdvaja luksuzne hotele sa 5 zvezdica po specijalnim akcijskim cenama: U hotelu Porto Carras Meliton Hotel & Spa 5* očekuje vas pun pansion po ceni polupansiona, i to za boravak od 14.9. Cena aranžmana na 7 noćenja iznosi 599 evra po osobi, dok je na 10 noćenja cena 837 evra (standardna soba sa pogledom na more ili marinu). Ovaj fantastičan hotel nalazi se na samoj peščanoj plaži na Sitoniji i raspolaže bogatim sadržajem koji će kvalitetno upotpuniti vaš odmor.

Ne možete da čekate 14.9. za odlazak na more? Spakujte se i već 10.9. budite u Olimpskoj regiji smešteni u hotelu Cronwell Platamon Resort 5*. Koristite sve blagodeti Ultra All inclusive usluge i to po ceni od 477 evra za 7 noćenja (cena po osobi). Uverićete se da skladna kombinacija planinskog područja i magične obale čine da ovaj hotel bude mnogo više od uobičajenog hotela na plaži.

Još nižu cenu za boravak na 7 noćenja nudi hotel na poluostrvu Halkidiki – Alexandros Palace 5*, čak 275 evra po osobi. Usluga je polupansionska, a mesta ima od 9. septembra. Da biste imali neku orjentaciju, hotel se nalazi 2 km od mesta Nea Roda, a 5 km od Uranupolisa, ali se za sve detalje i dodatna pojašnjenja možete obratiti ljubaznom osoblju agencije “Travelland”.

Još jedan biser poluostrva Halkidiki, ušuškan u selu Psakudija zove se Elinotel Sermilia Resort 5*. U ponudi hotela su bazen, krovni bar sa panoramskim pogledom na Egejsko more, privatni prostor na plaži i spa centar. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Iskoristite fantastičnih 7 ili 10 dana svog odmora već od 9.9. Usluga je Ultra All inclusive, a najniža cena po osobi 465 evra u dvokrevetnoj budžet sobi.

