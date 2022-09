JEDNA PESMA OPISALA JE ŠTA PROLAZIM KOD KUĆE: Tanja Savić prošla agoniju, a OVI stihovi otkrivaju njen privatni život!

Pevačica Tanja Savić prošla je kroz teško životno razdoblje prošle i pretprošle godine, kada je dospela u sukob sa suprugom Dušanom Jovančevićem.

On je bez njenog znanja i pristanka 2020. godine njihovu decu odveo u rodnu Australiju, gde živi, a pevačica je prošla kroz pravu borbu i agoniju, dok sinove nije vratila u Srbiju.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je nedavno ispričala da je u najtežem periodu, dok javnost nije znala kroz šta prolazi, snimila i objavila jednu pesmu koja govori upravo o tome, međutim, tada niko nije mogao ni da nasluti da peva o svom životu.

- Snimila sam pesmu koja je direktno pokazivala moje emotivno stanje, odnosno šta se dešava kod mene u kući i u mom ljubavnom životu. Ta pesma nosi naziv Siroče - rekla je pevačica jednom prilikom.

foto: Printscreen/Premijera

“Ponekad ko siroče zaplačem, svako bi takvu me udomio. Ti bi mi lutku najdražu nasred ceste slomio, kartu mi kupio bez povratka, ni gladnu ne bi me nahranio. Kad pođe voz na onaj svet, živu bi me sahranio”, deo je teksta ove pesme.

