MARIJANU MIĆIĆ KOZMETIČAR PRE 20 GODINA PITAO JEDNU STVAR! Glumica objavila fotku i otkrila šta joj ni danas nije JASNO! (FOTO)

Glumica Marijana Mićić uživa sa suprugom i ćerkom na odmoru u Dobroti.

Ona je sada na svom Instagram profilu objavila fotograiju i otkrila da joj ne smetaju pege po licu.

“Pegice. Kada sam prvi put otišla kod kozmetičara pitali su me da li želim da mi skinu prgice!!! Ni tada ni sada, 20 godina kasnije nije mi jasno zašto su me to pitali?!”, poručila je Marijana, a onda su joj fanovi rekli da izgleda prelepo sa njima.

Inače, Marijana Mićić se porodila sredinom decembra prošle godine i na svet donela devojčicu, kojoj su ona i njen partner Miloš dali ime Ana.

Marijana se, kako je priznala, još uvek privikava na ulogu mame i opisuje kako su prošli prvi dani sa naslednicom.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:07 Marijana Mićić pokazala sobu za bebu