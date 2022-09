ŽENA PEVAČA VRUĆIM FOTKAMA ZALUDELA SVE: Mirče otkrio da je on glavni KRIVAC za sve, otkrio TAJNU svog BRAKA sa Anom!

Popularni pevač Mirče Radulović oženio se atraktivnom voditeljkom Anom Radulović, sa kojom ima skladan brak, a tokom njihove ljubavi dobili su naslednika Konstantina.

Prethodnih nedelja Radulovićka je provela u Turskoj, na luksuznom letovanju sa sinom i suprugom, a svakodnevno je objavljivala provokativne fotografije i snimke na društvenoj mreži Instagram.

foto: Printscreen/Instagram

Tim povodom se oglasio i Mirče, te je otkrio da li mu smetaju takve provokativne fotografije njegove supruge.

- Ja sam je birao, meni se neverovatno svidela, to je bila ljubav na prvi pogled. U braku smo već skoro 8 godina. Imponuje mi sve, ali mora da se čuva supruga ceo život. Osvajanje je svakog dana. Ne bih mnogo da pričam o tome, što više ljudi zna da si srećan, manje ćeš biti, ali zadovoljan sam - pričao je on.

1 / 5 Foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam joj podrška od samog početka, tu sam oduvek, čak sam i glavni fotograf, i na moru, i svakog dana, ja sam taj koji prihvata sve te slike, pita me uvek da li može da izbaci, ali takvo je vreme, svi to vole, svi se slikaju provokativnije, sve je to deo posla - dodao je pevač.

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

00:48 Voditeljka Sceniranja Ljiljana Stanišić letuje u Istanbulu