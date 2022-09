KAKVA GODIŠNJICA, ŠTA JE TO DANAS?! Dejan Dragojević neće da čuje za Dalilu, AUTO je uzeo zbog njenih DUGOVA, ovako priča o Aleks!

Pobednik "Zadruge 5" Dejan Dragojević izneo je detalje svoje privatnosti i života van rijalitija.

Naime, danas bi bila njegova godišnjica braka sa Dalilom Dragojević, a on je otkrio da ga to uopšte ne zanima.

"Šta bi danas bilo? Kakva godišnjica? Aleksandri i meni je sedam meseci bilo pre dva dana, godišnjica ne. Voleo bih da se vidimo u oktobru sledeće godine da bude godišnjica, ali ona druga, nešto smo sahranili", istakao je Dejan koji uživa u vezi sa Aleksandrom Nikolić koja je nedavno vadila silikone iz usana:

foto: Printscreen/Premijera

"Odlučila je da izvadi taj štetan materijal, podržao sam je u tome. Sve je to izgledalo katastrofa, pod otokom, sad to sve spada, dobro je prošlo. Sada se grlimo, imamo naš zagrljaj žirafa, ali čudno mi je kada je vidim."

Dejan kaže da se mnogi trude da pokvare njegovu vezu.

"Ljudi se trude da to pokvare, trude se da nerviraju nju ili mene, ali to na nas ne utiče, svesni smo. Čim se odvojimo mi se posvađamo, ali ljubav je sve jača. Ne treba da se udaljavamo jedno od drugog. Pozitivni su komentari i sa jedne i druge strane. Moje babe pozdravljaju Aleksandru, pitaju kako su, danas idemo kod njenih. Njeni me ne bi puštali, ali ni ja ne bih da se udaljim od nje", ističe on i nastavlja o porodici:

foto: Printscreen/Premijera

"Sa Davidom provodim mnogo vremena, mnogo mi je lakše, znam koga mogu da zovem, nemam lažna prijateljstva. Brat, mama, tata, sesta... krug ljudi koji mi odgovara. Svaki dan je turbo, treba da idemo na neka putovanja David i ja, mislim da ćemo zakucati u nebo."

Dragojević sada dobro zarađuje od jutjuba, a od bivše je uzeo automobil.

foto: Printscreen/Premijera

"Od jutjuba baš može da se zaradi, za auto, telefon... Mene posle rijalitija zapratilo 150.000 ljudi, dobar je to marketing", rekao je Dejan u "Premijeri" i nastavio:

"Uzeo sam automobil. Nešto mora da se uzme zbog nekih drugih stvari, to je bila moja prva zarađena para, uzeo sam ga samo da platim dugove, prodaću auto za koliko budem mogao. Mene ništa nije interesovalo, ali ne bih da mora da se deli imovina, da mi neko daje pare, da nosim patike, hvala Bogu imamo vozni park kući, taj auto niko ne koristi. Zbog čega bih ja plaćao tuđe dugove? Auto koji je bio moj će opet otići na tu stranu, ali za moj početak neću da plaćam stara s*anja."

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:10 Dejan Dragojević ima poseban povod za slavlje sa Aleksandrom