OGLASILA SE OBRADOVIĆKA POSLE PRIVOĐENJA NA TREŽNJENJE Znam ko mi fingira i smešta, neće mu to poći za rukom! SAVESNA SAM MAJKA

Bivša manekenka Sandra Obradović oglasila se nakon što ju je policija privela na trežnjenje jer su je zaustavili po prijavi njenog bivšeg partnera Vladimira. Naime, on je navodno policiji prijavio da je pijana vozila njihovo trogodišnje dete. Alko-testom je utvrđeno 1,84 promila.

Bivša misica se oglasila i rekla da je ona savesna i odgovorna majka:

"Prinuđena sam da se oglasim povodom neosnovanih napada na mene. Otkako sam postala majka povukla sam se iz javnog života i više nemam dodirnih tačaka s tim životom. Veoma sam savesna i odgovorna kao roditelj i neću dozvoliti da me iko vređa. Dete mi je na prvom mestu i nikada nisam bila pod uticajem alkohola kao što neki žele da predstave. Moj automobil nije ogreban. Sve mi je jasno ko plasira i fingira ovakve stvari da bi me predstavili u javnosti kao nepodobnu, ali nikome to neće poći za rukom. Na prvom mestu mi je sin i uvek će to tako da bude. Javni život me ne zanima i ovo je moje prvo i poslednje obraćanje ovim povodom", rekla je Obradovićka.

