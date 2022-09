RUŽNO JE ŠTO MI SPOMINJE SUPRUGU I DETE! Dejan brutalno isprozivao Mikija Đuričića, on mu sad ovako odgovorio! Nije PREĆUTAO ništa

Tokom emisije "Narod pita", pobednik "Zadruge 5", Dejan Dragojević žestoko je opleo po zadrugaru Miroslavu Mikiju Đuričiću, dotakavši se toga šta tačno misli o njemu i šta mu zamera:

- Kivan je, sujetan i razmažen. Ponaša se kao dete. Kada nema hranu, on se naljuti zbog toga. Ja bih njega pitao šta sam ja njemu loše uradio? On sebe smatra pobednikom, ja to znam. Ima veći takmičarski duh nego bilo ko. On svaki put pred Zadrugoviziju govori da ga to ne zanima, a onda se potrudi oko koreografije, samo ne želi da se to primeti. Kome on može da drži monolog? On koji je rekao da mu fali porodica, svinje, pčelarstvo, a onda opet ulazi. Ako je to tako, onda on ne voli porodicu, nego novac. Kazao je da ne voli pare, a pokazuje nešto drugačije. Ili ga žena nagovara da uđe, možda ima nekog drugog. On je trula krava. Predstavlja se kao čovek iz naroda, želi da ga ljudi zavole takvog. Pokušava da naprali paralelu između njega i ostalih, pokazuje da je skroman u odnosu na druge ljude. Nemojte me zezati. Ne možeš, ukoliko mrziš ljude koji ulaze u rijaliti, da opet budeš među njima. Ostavlja njegov život, da bi bio sa tim šljamom o kom govori. Ponižave sve, a vraća se u bunar iz kog je pio vodu - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Narod pita, Nenad Kostić

Ovim povodom se oglasio Miki i otkrio da nije gledao emisiju, ali je od drugih ljudi saznao šta je Dejan pričao o njemu.

- Glupo što je pominjao suprugu i dete, jer nisu deo rijalitija, njegovo misljenje ne bih uopste komentarisao, nije mi važan i ružno je to što je pomenuto, a u toku sam, iako nisam gledao emisiju "Narod pita" - započinje Miki, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Narod pita

- Ja njega ne komentarišem, niti me to zanima, samo komentarišem šta je radio u "Zadruzi", a ovako ga ne komentarišem, niti se moje mišljenje o njemu promenilo.

Na pitanje, kakvo je njegovo mišljenje o Dejanu, Miki je rekao sledeće:

- Nemam neko mišljenje o njemu kao o igraču, nije se lepo prikazao po mom mišljenju i nije mi se o njemu promenio utisak. Ne poznajem ga privatno, možda je privatno jako dobar dečko, ne znam zaista.

foto: Printscreen/Premijera

Dejan je takođe dodao da smatra da Miki ima veliki takmičarski duh, a na tu izjavu, Đuričić je imao da kaže sledeće:

- Nemam takmičarski duh, da imam drugačije bih se poneo, ne bih imao kazne, ne bih izlazio na dva meseca, pa ponovo ulazio, svi znaju da nisam takav. Radije bih kao gost ušao, ali to ne može.

Kurir.rs/Pink.rs