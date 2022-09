NA OVU PROFESIJU PADAJU POZNATE DAME! Odlepile za PILOTIMA, njih je čak spojio AVION, a ova pevačica voli ZGODNOG kapetana!

Mnoge poznate dame uglavnom biraju partnere koji nisu iz javnog života, te se bave raznim zanimanjima. Međutim, njih četiri odabrale su za muževe pilote.

Poslednja u nizu koja je izgoborila subonsno "da" pilotu je glumica Anja Mit. Naime, ona i njen izabranik Ognjen Vesić izgovorili su sudbonosno da pred Bogom u crkvi Svete Trojice u Zemunu, a potom i pred najbližim krugom prijatelja.

Ona je jednom priliokm otkrila da je nju i Ognjena spojio upravio avion.

"Upoznali smo se na snimanju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku, braku", rekla je Anja za Story.

Pevačica Nevena Božović dugo je krila vezu sa crnogorskim pilotom Nikolom Ivanovićem. Njihovu ljubav krunisali su brakom, a nedavno su dobili ćerku Aniku.

"Veza sa Nikolom je nešto dragoceno što mi se desilo, i zaista sam srećna. Ovo je prvi i poslednji put da ću pričati o emotivnom životu, a što se tiče prethodnih muškaraca sa kojima su me povezivali, to sam uvek demantovala i nema potrebe da se pravi velika fama", rekla je ona.

Poznato je da kad nije u vazduhu, Nikola Ivanović obavezno provodi vreme negde pored vode ili na probama sa svojim orkestrom. Osim činjenice da je vlasnik ugostiteljskog objekta, pre nekoliko godina postao je kapetan crnogorske nacionalne aviokompanije, prvi iz Budve, što u šali posebno voli da naglasi. Interesantno je da se nije opredelio za neku profesiju vezanu za more, kao većina njegovih sugrađana.

Bivša članica grupe "Neverne Bebe", pevačica Gorica Ponjavić, koja je bila u bendu od 1997. do 2003. godine, povukla se iz javnosti kada se udala. Naime, ona se udala za pilota, i nakon toga napustila je Srbiju. Danas živi na Floridi i ne bavi se muzikom, već se posvetila porodici i ćerki.

Voditeljka i novinarka televizije Pink, Gordana Goca Uzelac, verila se na Kipru, gde je na odmoru sa svojim partnerom, koji je takođe pilot po zanimanju.

Goca je zablistala od sreće i pokazala prsten koji joj je poklonio izabranik i posvetila mu emotivnu poruku.

