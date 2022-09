PIJANI GOST POKUŠAO PEVAČICU DA UBACI U LEDENI BAZEN! Dragica Zlatić otkrila neprijatnu scenu sa svadbe GURAO LJUDE U VODU IZ FORE

Nepristojne situacije česta su pojava na proslavama. Pa je tako voditelja Ivana Gajića interesovalo da li su gosti Pulsa Srbije imali takve neke scene.

Pevačica Dragica Zlatić otkrila je da je imala jednu takvu neprijatnu scenu na svadbi gde je gost pokušao da je ubaci u bazen.

- U subotu sam pevala na svadbi u Bajinoj bašti. Ona se odvijala napolju pored bazena. Vidim u jednom trenutku jednog gosta kako se kreće ka meni i redom ubacuje sve u bazen. Ja sam mu tu rekla da ti nije palo na pamet, znam zašto si došao. On mi je rekao ajde, ajde bila bi baš fora. Napolju 23 časa i 12 stepeni, a on hoće mene u bazen da ubaci. To je najskorija neprijatnost bila - rekla je Dragica.

Tamara Milutinović je takođe otkrila više o njenoj neprijatnoj sceni.

- Ne znam da li sam nekad pevala u kafani, a da se neko nije potukao. najviše ih gađa pesma "južni vetar". Kad krenu te neke starije pesme takođe. Ja čim vidim da neko nešto pokušava, sklonim se. Imala sam jednu neprijatnu situaciju na privatnom veselju od od strane jednog gospodina, gde sam morala da prokomentarišem čisto da ga osramotim pred svima - rekla je Tamara.

- Obratila se tada domaćinu na mikrofonu i rekla imate nepristojne goste. To je dovoljno bilo da ga dozove pameti - rekla je Dragica.

- Da sam rekla njemu lično, on se ne bi smirio. Mada pošto sam rekla na mikrofon verovatno je i njegova žena to čula i njegova žena - rekla je Tamara.

