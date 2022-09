"VAĆARILA SAM SE SA MALOLETNIKOM (14), PA ME PRIJAVIO POLICIJI" Maca Diskrecija obljubila tinejdžera pa nastao HAOS U HOTELU!

Starleta i bivša rijaliti učesnica Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, redovno šokira pratioce na društvenim mrežama svojim provokativnim klipovima.

Maca Diskrecija poznata je po učešću u rijalitijima, ali i izjavi da se bavi prostitucijom koju je kasnije povukla.

foto: Printscreen/Instagram

Sada im je, snimkom iz Egipta u roze bikiniju s lancima, ispričala kako je zamalo uhapšena jer se neprimereno ponašala na bazenu hotela u kojem je odsela. Reagovao je čak i direktor, a pretili su joj i dolaskom policijskih službenika.

foto: Printscreen/Instagram

"Dečko me prijavio navodno ima 14 godina, rekao da ima 20, vaćarili smo se na bazenu, više on mene nego ja njega. Videla sam da mu je mali, pa sam pobegla. Pitao me je ako ne može ovo, je l' može nešto drugo, rekla sam ne. On me prijavio roditeljima i tada je došao direktor hotela i rekao da je video na kamerama šta radimo i ponudio mi tri opcije: prvo da idem iz hotela, drugo - da se smirim, a treća opcija je da kuliram muškarce. Došla bi policija sigurno da on nije došao, baš me je juče uhvatila frka, ne mogu da vam opišem", pričala je Maca.

foto: Printscreen

Starleta je rekla da ju je maloletnik prijavio policiji, a ne njegovi roditelji i to samo zato što nije htela da bude sa njim.

Kurir.rs/K.Đ.

