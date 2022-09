LEPA BRENA ODBILA SARADNJU S FILIPOM: Hteo da bude kao Prija, ali je zapelo s PLAĆANJEM! Evo šta je on zamislio za DRUGU MAJKU

Lepa Brena odbila je saradnju s pastorkom Filipom Živojinovićem zbog para. Naime, kako Kurir saznaje, Živojinović, koji ima producentsku kuću, i njegova maćeha planirali su da zajedno rade na jednom njenom budućem projektu, ali kada je Bobin sin doneo predračun, pevačica se s tim nije složila.

foto: Printscreeen/Grand

Ona je smatrala da je za njegovu zamisao to previše novca, pa do saradnje, bar u ovom slučaju, neće doći. Njoj se dopada sve što Filip radi, ali ova njegova ideja neće biti sprovedena u delo.

foto: Instagram

On, inače, uspešno pomaže svojoj supruzi Aleksandri Prijović u njenoj karijeri. Iako ona ima svoj tim, sa njim se o svemu savetuje, pa je tako bilo i oko izbora pesama i njihovoj ekranizaciji za album koji je objavila u junu. U njega je, kako tvrde izvori, uložila čak 400.000 evra, a postala je i vlasnica najskupljeg spota na našim prostorima.

foto: Nemanja Nikolić

Naime, Prija je ekranizaciju balade "Zvuk tišine" platila čak 40.000 evra. Iako Filip sa svojom producentskom kućom ne stoji iza videa za baladu "Zvuk tišine", on se složio s njom da je to pametno ulaganje i da ne treba da štedi. Mi smo pozvali Filipa za komentar, nije nam se javljao, pa smo mu poslali poruku. Na pitanje zbog čega nije došlo do saradnje s Brenom, nije odgovorio, ali je za Aleksandrin projekat rekao:

- Spot za pesmu "Zvuk tišine" nije producirala moja firma, već "Vižual infiniti". Aleksandra i ja nikada ne govorimo o ciframa. Mislim da je to neukusno - napisao je Živojinović u kratkoj SMS poruci.

foto: Ana Paunković

Do Breninog komentara nismo uspeli da dođemo. Inače, Aleksandra ne žali para kada je u pitanju njena karijera, pa već uveliko radi na novom albumu, koji planira da objavi sledeće godine, za kada je i zakazala svoj prvi veliki koncert u Beogradu, i to u Areni. I u tome joj punu podršku pruža suprug, koji veruje da će ipak jednom sarađivati na nekom od Breninih narednih projekata. Njih dvoje se inače odlično slažu, a Brena ga ne razdvaja od svojih sinova Stefana i Viktora.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs

Bonus video:

03:12 LEPA BRENA POBESNELA! Na ovo pitanje novinara zapenila, pa ŽESTOKO ODBRUSILA: Nemate pravo da IZMIŠLJATE!