"SVE MI SE PRAŠTA" Vesna Zmijanac iskreno o GOLIM fotkama iz mladosti, evo zbog čega ništa nije kao DANAS

Pevačica Vesna Zmijanac je osamdesetih godina važila za jednu od najvećih zvezda tadašnje Jugoslavije. Osim što je osvojila publiku vrhunskim glasom, ni stasom nije zaostajala.

Ona se nedavno prisetila samih početaka muzičke karijere, kada je uradila seriju smelih fotogafija koje su za to vreme bile i više nego provokativne.

foto: Ana Paunković, Zoran Kuzmanović Munja

- Ja sam to malo drugačije radila, bilo je to nekako ekskluzivnije i erotičnije, koliko je smelo u to vreme - rekla je ona, pa se osvrnula na to kako je publika odreagovala na te slike:

foto: Damir Dervišagić

- Nikad mi niko nije tako nešto zamerao. Upravo jer je to bilo toliko lepo i sa ukusom, a pritom sam toliko dobro pevala i imala sjajne pesme, pa mi se sve prašta - istakla je pevačica nedavno.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:14 Vesna objasnila šta joj se desilo s licem