"BORILA SAM SE SA STIDOM I SRAMOM" Pevačica prošla trnovit put do slave, imala OGROMAN problem sa OVIM, pa priznala: MORALA SAM

Usled velike konkurencije na estradi, brojne pevačice trude se da svojim izgledom ili po nekim skandalom privuku medisjku pažnju, međutim ne i Biljana Sečivanović.

Iako je tokom svih ovih godina na javnoj sceni, nakon brojnih nagovora sada je jasno zacrtala svoj put.

- Imala sam izlete i to je sve bilo uz nagovor saradnika i supruga on je bio glavni krivac za to. Ja neke stvari prosto nisam želela, iako sam uspela da ih iznesem, nisam se osećala prijatno. Uspevala sam to da pregrmim na snimanju nekog spota, ali na nastupima to zaista nisam ja - rekla je nedavno Bilja za Grand Televiziju.

foto: Printscreen Premijera

Pre nekoliko godina, ona se u jednoj emisiji pojavila u bodiju, međutim iza vrcavog nastupa, krila se unutrašnja borba.

foto: Damir Dervišagić

- Ja se stidim. Ja ću da pregrmim to, ja sam se borila tada sa stidom i sramom, ali sam opet zbog svih ljudi koji su me gurali ispoštovala celu priču - prizanje pevačica koja je odlučila da sluša svoje osećaje kada je scensko pojavljivanje u pitanju.

- Ja sam prosto ja u nekim haljinama, lepim pantalonama, svedeno, ženstevno, čak i provokativno ali u granicama lepog - objašnjava ona.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

00:17 Biljana Sečivanović na medenom mesecu s mužem