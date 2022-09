ON JE BIO CECINA NAJVEĆA LJUBAV I PRVI DEČKO Posvetila mu PESMU, zbog njega je patila GODINAMA, a ovako sada izgleda! (FOTO)

Ljubav pevačice Svetlane Cece Ražnatović i njenog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana dobro je poznata. Međutim, malo ljudi zna da je Ceca imala i veliku ljubav pre nego što su Željko i ona započeli vezu i udala se za njega.

U pitanju je nekadašnji fudbaler Vladan Lukić! Ljubav između popularnog fudbalera i pevačice počela je još 1989. godine, kada je Svetlana, tada Veličković, počela u Beogradu da krči put ka zvezdama.

foto: Starsport©

Lukić je u to vreme važio za velikog zavodnika, pa je priča o njihovoj ljubavi punila stranice novina, čak se pričalo i da su se verili i da će praviti svadbu. Vladan je bio prvi Cecin poznati dečko. Ljubav se, ipak, ugasila naredne godine, kada je on otišao u vojsku i rastali su se. Kako se šuškalo, Ceca je baš Vladanu posvetila pesmu "Pustite me da ga vidim".

foto: Printscreen

Podsetimo, Mediji su spekulisali da se par čak i verio i očekivala se i svadba, ali ih je sudbina kasnije ipak razdvojila.

- To je bila ljubav iz tinejdžerskih dana. Bili smo mladi i baš smo se lepo družili. Razvili smo drugarski odnos koji je trajao dve, tri godine. Stvarno se ne sećam kako se to završilo i ko je koga ostavio, mislim da to nije ni bitno. Putevi su nam se razdvojili i svako je krenuo na svoju stranu. Mislim da je to i bilo normalno jer u životu nismo imali ništa zajedničko - reči su Vladana Lukića iz 2009. godine.

