ŠOK PRIZNANJE! GURNULA SAM DADILJU NIZ STEPENICE! Nada Topčagić nije mogla da se OBUZDA kada je saznala šta joj radi IZA LEĐ

Nada Topčagić otkrila je kako umalo lišila života devojku koja je u njenoj kući radila kao dadilja i spremačica, kada je otkrila da ju je potkradala, a njenog sina ostavljala gladnog.

Naime, pevačica je otkrila tajnu čuvanu decenijama, te se prisetila kakve je situacije imala sa ženama koje su nekada radile kod nje u stanu na Kosančićevom vencu kao kućne pomoćnice. Iako je prema njima bila krajnje velikodušna i galantna, nanele su joj neviđenu štetu, a jednu koju je htela da ubije pamti ceo život.

- Nisam imala sreće s dadiljama i kućnim pomoćnicama nikada. Imalo se para u to vreme. Radilo se dosta, krv smo pišali da zaradimo. Nema gde nismo putovali, ostajali mesecima. Morala sam tada da unajmljujem žene da mi pomažu. Imala sam jednu kućnu pomoćnicu, tada sam sam bila u Kanadi na turneji. Moj sin Mikica je imao svega sedam meseci. Ja usred Kanade, a komšinica mi javlja, videla je moja vrata stana otvorena, Mikica u krevecu upišan, plače dete, a ona mi sve pokrala i pobegla. Ostavila dete samo s otvorenim vratima. Čak je i stvari za bebu odnela - priseća se Nada ove situacija, koja nije bila nimalo prijatna, te kaže da ju je posle tražila svuda, ali je nije našla, dok je drugu dadilju htela da ubije:

- Nakon ove jadnice nisam angažovala žene neko vreme, ali pred doček Nove godine morala sam da nađem devojku da mi čuva sina. Jednu pomoćnicu sam gurnula niz stepenice, mogla sam da je ubijem. Toliko sam je tukla da nije bila svesna šta joj se desilo. Sećam se kao da je danas. Ja se spremam da pevam Novu godinu u Užicu, četiri po podne, ona dolazi i kaže mi da neće da mi čuva dete jer ide na doček. Kažem ja njoj: "Koju Novu godinu, stani, sve ti je*em." Ona je počela da beži iz stana s punom torbom. Pokrala mi stvari, našla sam moje stvari kod nje u torbi. Gurnula sam je tada niz stepenice, letela je kao bubanj. Nisam mislila tada da mogu da je ubijem. Posle sam nosila dete sa sobom u Užice da pevam doček jer sam nju nalupala - završava iskrena Nada. Patentirala sam pućenje usana

Nada Topčagić smatra da je ona patentirala čuveno pućenje usana na estradi još ranih osamdesetih, kada nije bilo silikona ni hijalurona. Pevačica priznaje da je samo ona imala taj izraz na omotima za ploče, a onda su sve ostale koleginice počele, po uzoru na nju, da se puće i naglašavaju usne.

- Pojavila sam se 1977. sa singlom "Zaklanjaš mi sunce" i tada sam se prva pućila na omotima. Posle mene su sve pevačice počele da se puće. Sve su me iskopirale. Nijedna pevačica to neće da kaže, osim Cece, koja mi je priznala da je gledala moje slike i dosta učila od mene. I Dejan Milićević je počeo da govori pevačicama da se puće po ugledu na mene. Ja sam bila sva vamp. Pre mene je Silvana Armenulić patentirala dekoltee. Ona se prva pojavila s tim grudima. Obožavala sam Lepu i Silvanu tada. Muharem Serbezovski je bio moj uzor. Njega sam obožavala. Ja sam, kao dete, umirala za tim čovekom. Nisam imala da jedem, ali sam mu slala pisma.

Ja sam srpski Mik Džeger, on je lud kao ja

Nada priznaje da ne bi volela da je u ovom vremenu započela karijeru, te sebe uporedila s Mikom Džegerom.

foto: Profimedia

- Mlade koleginice danas slabo cene starije. To te sada preskače. Mnoge pevačice danas ne bi mogle da prođu te audicije gde je bio Mile Bogdanović, Belobrok, Jašarević u žiriju. Ima stotine pevača sada u mesecu. Ja ne bih volela da danas počinjem karijeru. Divim se pevaču koji može da stoji na sceni dva sata i peva. Ja sam kao Mik Džeger na sceni, on je lud kao ja, ja sam takva, to sam ja, on upada u publiku kao ja.