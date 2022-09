"MUKA MI JE DA SLUŠAM BLJUVOTINE O NAŠEM PRIJATELJSTVU" Zonjićka oštra posle Ljubinih reči, Daliline drugarice u KLINČU

Nekadašnja zadrugarka Dalila Dragojević je u nedelju, u vili u Maloj Moštanici, organizovala proslavu gde se našlo nekoliko njenih prijatelja i bivših zadrugara.

Ljuba Pantović je otkrila da se nije pojavila zbog neodložnog puta u Istanbul, pa progovorila o Dalilinom društvu.

- Trebaće joj puno sreće uz takve ljude... Samo što ona ne ume da otkači ljude koji je ne vole na pravi način, nego ih drži uz sebe, ali to je njen izbor, pojasniću joj sve kada se budem videla sa njom. Naravno, svi znaju da ja večito ponavljam bolje sam, nego u lošem društvu. Nije bitno imati bilo koga da te tapše po ramenu, da ti glumi prijatelja. Bolje imati jednog jedinog, ali da valja. Čuvaj se ljudi koji laskaju, i ovom izrekom častim čitaoce - istakla je Ljuba.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Marijana Zonjić oglasila se nakon Ljubine izjave.

- Ljuba i ja smo u korektnim odnosima, čak me je pozdravila i u "Zadruzi", kad je ušla kao poseta i preko nekih čestitki... Tako da bih se neprijatno iznenadila da misli na mene... Mada, mogla je u slučaju da ne misli, mene da izdvoji, jer se Dalila i ja najviše družimo u tom društvu. Ako je već kontra-situacija... To je onda baš bezveze, jer ja o tim ljudima niti pričam, niti komentarišem sa Dalilom, ima dovoljno godina da sama bira ljude oko sebe i sve što se tiče njenog privatnog života, a ne da joj neko pametuje i govori šta da radi. U redu je skrenuti joj pažnju na neke stvari, ali u njen lični odabir ljudi oko sebe, ja se ne mešam! I smatram da su svi prijatelji koji su bili na rođendanu bili fer i ispoštovali je kako treba, bili su uz nju to je najvažnije! - započinje Marijana.

foto: Printscreen/Pink

- I za kraj, muka mi je da slušam više bljuvotine o našem prijateljstvu! Mi se družimo kao sve ostale normalne devojke, samo što izgleda baš nas dve bodemo oči, bilo je šta je bilo... Pola godine je prošlo otkako je krenulo naše drugarstvo i mogu ti reći da sam presrećna što imam takvu lavicu uz sebe - zaključuje pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Sale Luks se takođe oglasio, a on je bio oštriji od Marijane.

- I njih dve su se upoznale u rijalitiju i ostvarile prijateljstvo, isto tako i ja i Dalila, uvek smo bili prijatelji. Svađali smo se, mirili, ali uvek smo tu jedno za drugo. Pravi prijatelji treba da kažu kad grešiš i kad posvađaju, na muci se poznaju junaci. Uz Dalilu sam uvek tu, i ona za mene. Iskreni smo prijatelji, nije mala i zna da proceni ko je iskren a ko ne, ovo prijateljstvo će trajati milion godinama, u inat svima! A Ljuba i ona, ako su pravi prijatelji, trebalo je da zna da joj je rođendan, a ne kao iznenadno putovanje, vau, providno je, mogla je nešto bolje da smisli, ali neka njih dve to reše, ja se tu ne bih mešao - istakao je Luks.

