BUKTI RAT! BAKA PRASE LUKASU: Narkomančino debela! Aca se odmah oglasio: Najpametnije ti je da me IZUZMEŠ iz OVOGA! (FOTO)

Pevač Aca Lukas progovorio je o jutjuberu Bogdanu Iliću poznatijem kao Baki Prasetu i njegovom sukobu koji je počeo pre nekoliko dana sa vlasnikom "Pink" televizije Željkom Mitrovićem.

On je naveo da ne bi voleo da se i sam našao u ovoj priči, jer tvrdi da bi to bila opšta histerija, a sada je dobio odgovor od Bake Praseta preko Instagrama. Lukas nije želeo da ćuti na gnusne reči jutjubera, pa mu je posvetio poruku preko iste društvene mreže.

foto: Printskrin/Instagram

- Ćuti bre narkomančino debela, ko te je šta pitao? Vrati pare kriminalcima iz Švajcarske, ima da te j***, čuo sam - napisao je Baka i tagovao popularnog pevača.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Nenad Kostić

- Ne bi bilo loše da odj*beš od mene! lz više razloga! Prvo, ne interesuješ me. Ne diram te! Dalje: PITAJ SVOG TUTORA (Slavnog Zeca), kako prolazi kad se zakači na mene. I najbitnije, moram ti reći da interesantno zvuči kad ti nekog nazivaš narkomanom! A što se tiče j*banja, lična iskustva su tvoja lična iskustva, tako da nigde ne piše da to mora svako da dozivi! Možda se to tebi dopalo, meni svakako ne može da se desi! Pa onda bolje da ti "kriminalci" j*bu tebe. Pošto ti se očigledno to dopalo! Svakako je najpametnije da me momentalno izuzmeš iz ovoga (dobronameran savet)! - odgovorio je Lukas.

