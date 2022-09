"JOŠ DA ME NEKO KOKNE" Dragana Mitar se oglasila nakon što su joj RAZBILI AUTO, evo da li sumnja na BIVŠE PARTNERE!

Bivša zadrugarka Dragana Mitar je napadnuta - nepoznati počinilac probao je da uništi njen auto, a prizor koji je zatekla ju je šokirao.

Tim povodom Dragana se oglasila, a ne krije da je prestravljena.

- Rada moja je odmah zvala policiju. Odmah sam reagovala, ne mogu da verujem da neko može to da uradi. Još dva dana nisam palila kola, htela da idem do salona, krenula na roditeljski, vratim se i htela da odem do časovničara, stala pred auto, kad ono... Nije ukrao ništa, ništa nije uzeo, unutra su bile pare, naočare, sve živo, samo je razbio i to je to. Frka mi je bila da ubacim ključ, da ne izleti još nešto. Zakazala sam sutra ujutru kod majstora, da rešim to staklo. Ovo nije kamenom gađano... Ne znam da li je neki bivši, nikome se nisam zamerila... Ne daj Bože da dođe nešto sledeće. Definitivno moram da promenim auto. Strašno, katastrofa, još da me neko "kokne"... Bas sam šokirana, nisam mogla da dođem sebi... Ne znam šta je sa ljudima - rekla je Dragana.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Dragana je objavila snimak i pokazala polupan automobil.

- Ovo sam morala da objavim, ovaj siledžija koji mi je udario staklo, da li pesnicom ili kamenom, to ne znam, ne znam ko si i šta si, zaboravio si da je kamera snimila. Ne znam šta postižeš time što mi uništavaš prozor od auta. Tako da, ne mogu da verujem koliko ste jadni. Ko god da je ovo uradio, saznaćemo - rekla je Dragana i objavila snimak automobila.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:06 DRAGANA MITAR OBJAVILA PRVI STORI SA EDISOM FETIĆEM: Bivša modelsica povela sina na letovanje s dečkom, pa se svukla u BIKINI!