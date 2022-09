JEZIVO! LETEO JE NEKOLIKO METARA! Haris Berković doživeo STRAŠNU saobraćajku, majka GLEDALA kako NEPOMIČNO LEŽI NA ASFALTU!

Harisa Berkovića, bosanskog pevača i bivšeg verenika Rade Manojlović, osnovnoj školi udario je automobil, a on i dan-danas nosi traume zbog toga.

"To je bilo najgore životno iskustvo koje sam imao. I dan-danas se sećam tog dana kao da je juče bio. Nesreća se dogodila u blizini moje kuće kada sam izašao do prodavnice da kupim sličice za album. Na mene je velikom brzinom naleteo vozač koji me je toliko jako udario da sam leteo nekoliko metara. Kad me je majka videla kako ležim nepomično, nije mogla da prestane da plače", ispričao je on tada.

foto: Damir Dervišagić

"U nesvesnom stanju su me prebacili u bolnicu i tamo su se borili za moj život. To leto nikad neću zaboraviti. Danas sa pobedom proslavljam i svoj drugi rođendan. Mislim da mi je ta nesreća na neki način promenila život. Često se setim toga i mislim da treba da živimo svaki dan kao da je poslednji. Nikad se ne zna šta može da se dogodi, niko ne zna šta mu sutra donosi", ispričao je jednom prilikom Haris.

kurir.rs

