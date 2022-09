MILOŠ BOJANIĆ U STRAHU ZA SINA: Niko nije bio da on uđe u Zadrugu, a zbog ovoga se najviše PLAŠI za Mikicu

Miloš Bojanić u velikom je strahu, jer je njegov sin Mikica odlučio da se oproba u rijalitiju. Kako je za Star otkrio, podržao je svog sina, ali je isto tako uplašen da ga neko od njegovih neistomišljenika ne napadne fizički.

"Ja sam rekao zbogom rijalitijima i tako će i biti, e sada moj sin Mikica je dobio ponudu i kada je rekao ja sam onako bio malo zatečen. E sad on ima dovoljno godina da može sam da odluči, a ja sam mu dao određene sugestije jer sam bio više puta. Mada se tamo okolnisti menjaju iz minuta u minut. Niko iz porodice nije bio za to da on uđe, ali kada smo razgovarali sa njim šta on želi, on je rekao da je to novo iskušenje za njega i da želi da proba", rekao je Miloš.

foto: Damir Dervišagić, Instagram

"Pomalo se plašim konflikta, mada se nadam da tuča neće biti. Ja se za njega plašim i kada sedne u auto i ode u grad. Moj Mikica nije konfliktan dečko, pošten je, e sad da li će ga napadati, pa sigurno hoće. Mene mnogi ne vole, pa to može da bude razlog da ga napadaju i svađaju se sa njim. Ne znam da li ću mu biti podrška u studiju, jer ja se na drugi način borim kroz život, a moja deca drugačije", rekao je Bojanić.

