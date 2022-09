ZVEZDAN SLAVNIĆ ULAZI U ZADRUGU 6! Sin legendarnog košarkaša ima BURNU PROŠLOST, bio sa Ksenijom Pajčin, zbog nje je i PUCAO!

Zvezdan Slavnić, sin slavnog košarkaša Zorana Moke Slavnića, useliće se 9. septembra na imanje u Šimanovcima, pa će javnost imati priliku da ga upozna u dosad neviđenom svetlu!

Naime, sin proslavljenog košarkaša ima poveći kriminalni dosije, a zbog prvih ozbiljnih prekršaja, javnosti je poznat još od 1998. On je tada, kao 22-godišnjak u klubu “Četiri sobe” pucao u Olivera Jovanovića. Osuđen je na devet i po godina, ali mu je kazna, koju je odležao u KPZ Valjevo, amnestijom smanjena na osam godina. Hapšen je i 2002, kad je za vreme zatvorskog vikenda udario vlasnika beogradskog restorana “Trag“ jer mu nije ostavio slobodan sto.

foto: MUP

Ono po čemu ga javnost takođe pamti jeste ljubavna veza s tragično nastradalom pevačicom Ksenijom Pajčin, a dok su se viđali, pucao je i zbog svađa oko nje.

Svakako da će Zvezdan biti i te kako zanimljiv javnosti, što zbog zatvorskih priča, što zbog zanimljivih poznanstava. Kako će se on i Kristijan Golubović slagati, ostaje nam da vidimo.

Inače, ne isključuje se mogućnsot da i Moka uđe u rijaliti, kao što je i sam rekao, tvrdeći da su i s njim pregovori u toku i da se svašta može očekivati od petka.

foto: Dado Đilas

Tim povodom se oglasio i Moka, a on je poručio da još nije upoznat s detaljima oko ulaska njegovog sina u rijaliti.

- Ko vam je to rekao? Kako to znate? Ja za sada ništa ne znam, verovatno ću poslednji čuti za to. Za sada mi nisu rekli - rekao je Zvezdanov otac.

Kurir.rs/Republika.rs