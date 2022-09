BRENIN SIN PROGOVORIO O VERIDBI! Viktor Živojinović otvorio dušu: "Kada se budem ženio SVI ĆE ZNATI!

Sin Lepe Brene, Viktor Živojinović uživao je na maminom nastupu u Beogradu gde se zabavljao sa prijateljima.

Ono što je svima zapalo za oko bila je činjenica da je Viktor došao u pratnji drugara dok gradom kruži priča da se nedavno verio.

Insinuacije o veridbi su krenule nakon što je na storiju okačio snimak veridbe na kojoj se vidi muškarac njegove konstitucije koji neodoljivo podseća na Viktora kako prosi devojku.

foto: Nemanja Nikolić

On je čak i tagovao devojku koja je zaprošena te su svi pomislili da je rešio da stane na ludi kamen.

Međutim, Viktor je sada otkrio o kakvom nesporazumu je reč.

- Nisam se verio, nemam devojku i nisam u vezi. Došlo je do nesporazuma, momak sa snimka iz mog storija nisam ja nego moj drug koji je slične građe kao ja i svi su pomislili da sam ja. To mi je stvarno dobar prijatelj. Nema potrebe da nešto krijem, kada budem imao devojku javno ću je pokazati kao što sam to činio do sada a kada odlučim da se ženim to će svi znati - rekao je Brenin sin.

