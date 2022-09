BAKIN OTAC KOMENTARISAO GOLE SLIKE ANJE BLA! Sveštenik sa sinom pričao o G*ZI njegove tadašnje devojke, a ovo je njen ODGOVOR!

Dokumentarac o jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, emitovan je sinoć i podigao veliku prašinu u javnosti.

U dokumentarcu je navedeno da je Baka Prase često imao javnu podršku svog oca, koji je inače sveštenik.

U dokumentarcu je pušten snimak koji je Baka Prse emitovao na svom Jutjub kanalu, a na kom je razgovor jutjubera, njegovog oca i njegove tadašnje devojke Anje Blagojević poznatije kao Anja Bla. Tema razgovora su njene golišave fotografije koja ona objavljuje na Instagramu.

"Što se slikaš polugola", upitao je otac Bake Praseta Anju Bla, na šta mu je ona odgovorila:

"Ja se slikam od glave do pete, što na slici nisi primetio moju facu? Ja nisam slikala samo d*pe i objavila to, što si ti samo to primetio?", upitala je Anja u snimku koji je emitovan u dokumentarcu.

Podsetimo, poslednjeg dana avgusta Baka Prase je u svom lajv obraćanju javno prozvao Željka Mitrovića osudivši ga da mu duguje pare. Tom prilikom nije birao reči, pa je o vlasniku Pinka govorio gnusne stvari.

Na ove optužbe odmah je odgovorio Željko Mitrović koji je naveo da će da napravi i dokumentarni film u kojem će izneti sve istine o jutjuberu i objasniti "ko duguje, a ko je čist", što je i uradio.

