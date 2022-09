"PRIZNAJEM, UZEO SAM PARE, REKLAMIRAO SAM PREVARU" Baka Prase posle dokumentarca poručio: Pošteno, to je istina!

Dokumentarni film o Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, emitovan je večeras, a jutjuber je na svom kanalu imao lajv u kom je komentarisao navode iz filma.

U dokumentarcu je, između ostalog, prikazano kako je Baka Prase navodno koristio uticaj radi malverzacija, pogotovo novčanih, te da je navodno reklamirao usluge koje su se ispostavile kao prevara.

Kako se navodi u dokumentarcu, Baka Prase se navodno predstavljao kao stručnjak za kripto valute, te je pratiocima nudio laku zaradu. Dalje se navodi da je reč o prevari gde ljudi ulažu novac, a na kraju ga potpuno gube.

- Izreklamirao sam to samo jednim storijem, ponavljam jednim storijem, i ispostavilo se da je prevara! Ako možete da mi oprostite jedan propust, sve to jeste istina, nisam znao - istakao je on.

- Naplatio sam promociju, uzeo sam pare, al' da sam znao da je prevara - nisam imao pojma. Ruku na srce, pošteno, to je istina. Ako mi ne verujete, j**i ga - kazao je Baka Prase u lajvu.

