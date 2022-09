ALBANCI HTELI DA SPALE VERICU RAKOČEVIĆ?! Kreatorka preživela pakao na odmoru u Severnoj Makedoniji: SPASIO JE MUŽ VELJKO!

Popularni voditelj "Pulsa Srbije" Ivan Gajić podsetio je našu modnu kreatorku Vericu Rakočević na nemili događaj tokom kampovanja u Makedoniji.

Kako su mediji pre nekoliko godina pisali Verica Rakočević i njen 35 godina mlađi suprug Veljko Kuzmančević našli su se okruženi Albancima, koji su im upućivali preteće reči.

- Bili smo na Ohridskom jezeru. Veljko se poneo tako da ne verujem da bi se bilo koji stariji muškarac uradio. Zaista sam kada je vožnja i sigurnost u pitanju nemam nikakav problem i u kamion bih sela sa njim - ispričala je Verica Rakočević za svog 35 godina mlađeg muža.

Veljko se poneo kao pravi junak, ispričala je Verica.

- Kada čujete oko vas da petoro ljudi govori kako će da vas zapali i da vas gurne u more, ja sam spavala i on je samo meni stavio ruku na usta i rekao ćuti. Bio je ogroman kamper koji je imao zaštitu od svetlosti i Veljko je samo dopuzao do vozačevog mesti, razgrnuo onaj zaštitnik, upalio kola i svi okolo su se uplašili, nisu očekivali i mi smo za dva minuta izašli usput. To je hrabrost, sposobnost i koncentracija da se nešto preduzme, na kraju mlad je, to su i refleski - rekla je Verica Rakočević.

